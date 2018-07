Победительницей ХХII модельного конкурса «Новые лица» стала шестнадцатилетняя Галина Романова 

За главный приз — контракт с одним из ведущих модельных агентств мира Fashion model management, соперничали четырнадцать девушек в возрасте от 14 до 20 лет.

Финал ХХII модельного конкурса «Новые лица» прошел 8 июля в Novosibirsk Marriott Hotel, при поддержке Российского Делового Клуба. В этом году организатору проекта — модельному агентству «Русский Блеск» — передали сертификат Книги рекордов России, официально подтверждающий, что «Новые лица» имеет самую длительную историю среди проведенных ежегодных конкурсов красоты в стране.

«Мы гордимся нашим «возрастом», даже несмотря на то, что «Новые лица» старше любой из претенденток на победу», — поделилась директор конкурса «Новые лица» Ольга Ухова. «Поскольку „Русский Блеск“ занимается продвижением моделей, мы стремимся показать наши новые лица всем представителям fashion-индустрии — фотографам, стилистам, редакторам глянцевых изданий, владельцам модных брендов и магазинов. В рамках проекта предусмотрены уроки дефиле, изучение техник позирования, а также фотосессии, ведь модельный бук должен состоять из качественных фотографий».

Как и в прошлые годы конкурсное дефиле разбили на четыре этапа. Образы стюардесс для первого выхода конкурсанткам помогли создать платья от Bizzarro. Второе появление моделей на подиуме — в купальниках от Marmalato — символизировало наступление жаркого лета. Во время третьего выхода модели продемонстрировали стильную коллекцию повседневной одежды из коллекции Blugirl от итальянского бренда Blumarine. Четвертый выход — традиционно в элегантных вечерних платьях.

Победительницей стала Галина Романова (рост 176 см, 80-59-87 см) из Новосибирска, которая заключит контракт с Fashion model management. По мнению Ольги Уховой, Галина прекрасно выступила на сцене и проявила себя уже во время подготовки к финалу: «Девушка перспективная. У нее интересный типаж — выразительные полупрозрачные глаза, утонченные черты лица и она полностью соответствует модельным параметрам. Но несмотря на эту хрупкость чувствуется характер и харизма. Галина будет успешна на любом модельном рынке, как в Европе, так и Азии». Кроме того, Галину Романову выбрали лицом рекламной кампании бренда Paese в России; ей подарили подвеску с бриллиантами от студии ювелирного дизайна Best Brilliants, сертификат на обучение английскому языку от языковой школы «Оксфорд», сертификат от салона красоты Who are you.