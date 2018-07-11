Рудова в ультра-мини затмила всех на вечеринке у Антонио

Теперь актер наверняка стал ее поклонником.

Антонио Бандерасв этом году празднует 20-летие своей парфюмерной линии. По этому поводу актер устроил вечеринку в Марбелье. Среди приглашенных звезд оказалась и Наталья Рудова . Актриса выбрала для выхода очень короткое черное платье на тонких бретельках, да еще и с вырезами по бокам. Наряд она дополнила лишь оригинальным браслетом и небольшим крестиком на шее.

Поклоники Рудовой пришли в восторг. «Повезло Бандерасу. Сфоткаться с самой Рудовой!, „Бандерас тебе к лицу“, — стали писать фолловеры, сразу записав Антонио в преданные фанаты русской красавицы.

Но то, что Наталья действительно выделялась из толпы гостей — отрицать нельзя. По крайней мере, длиной своего наряда. Остальные дамы на презентацию к Бандерасу пришли в элегантных вечерних платьях в пол.

Почему-то наши красавицы постоянно игнорируют дресс-код светских мероприятий. А ведь даже на небольших раутах существуют правила, пусть и негласные. Но девушкам хочется подчеркнуть свою фигуру всеми возможными способами.

Например, та же Виктория Боня оконфузилась на церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards 2018 в Монако, где традиционно собрались все легендарные спортсмены, чтобы получить награды за свои достижения. Номинантки, как и положено, появились на красной дорожке в роскошных длинных туалетах. Виктория Боня стала единственной, кто пришел на светское мероприятие в экстремально коротком „голом“ платье, да еще и с одним обнаженным плечом. А вместо лодочек на шпильке или изящных босоножек российская звезда надела светлые ботфорты.

Впрочем, Рудова, которая спокойно может надеть пиджак на голое тело или появиться на людях без белья выглядела все же вполне стильно, и особо приличий не нарушила. Тем более, подписчики осыпали ее комплиментами и попросили чаще фотографироваться в полный рост, чтоб демонстрировать ноги. А что там подумали зарубежные звезды — это уже их дело.

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