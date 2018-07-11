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Balmain и Бейонсе выпустили благотворительную коллаборацию
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Balmain и Бейонсе выпустили благотворительную коллаборацию 

The Blueprint 55 минут назад
Фото: The Blueprint
Balmain в сотрудничестве с Бейонсе выпустили капсульную коллекцию. Идея совместной коллекции родилась у креативного директора Balmain Оливье Рустена, когда он работал над костюмами певицы для ее выступлений на фестивале Коачелла (теперь его нередко называют Beychella) — тогда он сделал худи специально для Бейонсе. Вещи из совместной коллекции — худи и футболки — отчасти повторяют тот дизайн. Все средства от продажи вещей Beyoncé x Balmain передадут фонду United Negro College Fund — организации, поддерживющей исторические учебные заведения для темнокожего населения Америки. Официальный запуск коллекции пройдет 13 июля, а с 14 июля ее можно будет купить на сайте Balmain и на сайте Бейонсе.
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