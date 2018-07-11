Не надо стесняться: Джиджи Хадид выгуливает самую соблазнительную вещь родом из 90-х 

Ностальгия по 1990-м продолжает пополнять сегодняшний модный гардероб давно забытыми хитами. На очереди — облегающий трикотажный топ на тонких бретелях — основа базового гардероба тех времен и настоящий символ минимализма. Если 20 лет назад его носили Гвинет Пэлтроу и Джулия Робертс, то сегодня — Эмили Ратажковски, Лили-Роуз Депп, а теперь и Джиджи Хадид, которую накануне папараци запечателли в ярко-синем экзепляре, заправленном в джинсы. Супермодель составила смелый лук в ключе free the nipple, отказавшись от бюстгальтера и вздохнув полной грудью, а заодно продемонстрировав ее очертания всем встречным и поперечным.