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В тренде: с чем носить брюки с завышенной талией
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В тренде: с чем носить брюки с завышенной талией 

SNCmedia.ru 42 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Кроп-топ  Кроп-топ и одежда с высокой талией созданы друг для друга, как Инь и Янь. Когда еще можно так свободно разгуливать в укороченных футболках, не боясь показать лишнего?! Этим летом носим брюки и джинсы свободного кроя с летящими и воздушными топами, например, с открытыми плечами или рукавами-фонариками, а также вязаными моделями по фигуре.
Рубашка или свитер
Заправленные в брюки рубашки, блузки и свитера — настоящая классика жанра. Такой прием всегда выглядит в тысячу раз лучше, чем свободно выпущенная рубашка. Это также поможет создать баланс и придаст фигуре очертания: добавьте еще ремень на талию, чтобы четко разграничить территорию.
Футболка
К популярным в этом сезоне брюками карго подойдут футболки с графичным принтом. Крутой пример демонстрирует блогер Юн Ан: девушка надела объемные черные брюки, белую футболку и шлпяпу. Выглядит шикарно!
Укороченный жакет
Чтобы сделать образ из простой однотонной футболки и брюк с завышенной талией ультрамодным и стильным, достаточно будет добавить к нему объемный укороченный жакет или куртку из денима яркого цвета. Во-первых, отличная идея для прохладного вечера. Во-вторых, смотрится нереально круто. Попробуйте!
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