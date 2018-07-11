В тренде: с чем носить брюки с завышенной талией

Кроп-топ Кроп-топ и одежда с высокой талией созданы друг для друга, как Инь и Янь. Когда еще можно так свободно разгуливать в укороченных футболках, не боясь показать лишнего?! Этим летом носим брюки и джинсы свободного кроя с летящими и воздушными топами, например, с открытыми плечами или рукавами-фонариками, а также вязаными моделями по фигуре.

Рубашка или свитер

Заправленные в брюки рубашки, блузки и свитера — настоящая классика жанра. Такой прием всегда выглядит в тысячу раз лучше, чем свободно выпущенная рубашка. Это также поможет создать баланс и придаст фигуре очертания: добавьте еще ремень на талию, чтобы четко разграничить территорию.

Футболка

К популярным в этом сезоне брюками карго подойдут футболки с графичным принтом. Крутой пример демонстрирует блогер Юн Ан: девушка надела объемные черные брюки, белую футболку и шлпяпу. Выглядит шикарно!

Укороченный жакет

Чтобы сделать образ из простой однотонной футболки и брюк с завышенной талией ультрамодным и стильным, достаточно будет добавить к нему объемный укороченный жакет или куртку из денима яркого цвета. Во-первых, отличная идея для прохладного вечера. Во-вторых, смотрится нереально круто. Попробуйте!