Битва полов: кто готов больше потратить на покупку одежды — молодые люди или девушки?

Шопинг-битва полов: мы идём тратить все твои деньги вместе

На старте летних распродаж мы поинтересовались у молодых людей и девушек: какую сумму они готовы отдать за один предмет гардероба. Отвечая на этот вопрос, они не знали, что приняли участие в Битве полов по версии Teleprogramma.pro. В этом раунде опрошенные состязались в одном из самых приятных занятий — шопинге. Очко своей команде принесут те, кто готов потратить на покупку одежды больше и, соответственно, нанести больший ущерб семейному бюджету.

Бытует мнение, что девушки тратят на одежду более крупные суммы денег, потому что любят пройтись по магазинам. Но даже такой активный подход к шопингу не гарантирует их команде победу: главное в нашем рейтинге не то, как часто вы ходите на шопинг, а какую сумму в среднем готовы отдать за одну вещь.

Посмотреть, за какие именно вещи, сколько и почему готовы платить потенциальные покупатели обоих полов, вы можете в видео-опросе на нашем Youtube-канале:

Итоги шопинг-состязания

Опросив на улицах города 8 девушек и 8 молодых людей, мы выяснили, что молодые люди готовы заплатить за вещь (будь то джинсы или футболка) в среднем 4 000 рублей, что, кстати, не так мало. Но средняя сумма девушек оказалась почти вдвое больше. Они готовы заплатить за предмет гардероба (футболка, джинсы или платье) в среднем 7 500 рублей. Первый раунд остался за командой девушек.