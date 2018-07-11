Фанаты потеряли грудь Натальи Водяновой

Супермодель Наталья Водянова опубликовала странное фото, сделанное в автомобиле.

На снимке звезда в блузке без рукавов и с огромным вырезом показывает свою грудь. Точнее, как заметили поклонники, практически полное ее отсутствие. Фанаты удивились, зачем Водянова, будучи моделью, выкладывает такие снимки, на которых ее тело представлено в невыгодном ракурсе.

Часть поклонников Водяновой отметили, что девушка всегда была моделью с маленьким размером груди, потому что по своей конституции она очень стройная и хрупкая. На фото грудь «ушла» из-за нестандартного кроя одежды и положения тела Натальи. Кроме того, подписчики устроили в комментариях настоящий спор на тему «что лучше — большая или маленькая грудь» и призвали девушек к естественности.