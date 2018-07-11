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Свитшот Бейонсе с выступления на Коачелле появится в продаже
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Свитшот Бейонсе с выступления на Коачелле появится в продаже 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В апреле этого года Бейонсе выступила на одном из главных музыкальных фестивалей — Coachella, став первой темнокожей женщиной-хэдлайнером. По словам очевидцев выступление певицы было фееричным (другого и не стоило ожидать), что доказывают и многочисленные видеозаписи с концерта.
Один из запоминающихся сценических образов Бей был создан в сотрудничестве с модным Домом Balmain, а именно яркие свитшоты, украшенные аббревиатурой BAK, которая отсылает к университетским сообществом темнокожих. Так и родилась капсульная коллекция Beyoncé x Balmain. С 14 июля каждый желающий сможет приобрести точно такой же свитшот, как у Бейонсе, во флагманском бутике Balmain в Париже, на сайте balmain.com и beyonce.com. Изделия будут представлены в трех цветах: желтом, розовом и черном. Помимо толстовок в продаже появятся футболки. Все вырученные средства будут направлены в фонд поддержки United Negro College Fund.
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