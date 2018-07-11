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Прекрасна и опасна: Моника Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana на ужине Cartier
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Прекрасна и опасна: Моника Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana на ужине Cartier 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся званый вечер Cartier по случаю запуска новой линии Coloratura High Jewellery Collection. Среди гостей вечера были замечены Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Фрида Пинто и многие-многие другие знаменитости. Для важного выхода в свет Моника собрала эффектный красно-черный комплект. Алый брючный костюм-двойку Dolce & Gabbana, украшенный изображениями корон, актриса дополнила туфлями в тон и черным топом. Завершение стало массивное колье с внушительного размера рубином.
Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 6 Июл 2018 в 1:38 PDT  Публикация от Cartier Official (@cartier) 9 Июл 2018 в 10:08 PDT
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