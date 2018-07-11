Как сшить многоярусную юбку для девочки

Вам потребуется:

батист или вуаль 1,35–1,45–1,55–1,60–1,70 м шириной 140 см для размеров 110, 116, 122, 128 и 134 соответственно кружевная тесьма разной ширины (или вязаные крючком тесьмы разной ширины) сантиметровая лента эластичная лента английская булавка ножницы

Шаг 1 Из ткани согласно размеру выкроить ярусы юбки (детали b, c, d, e).

а) 2 детали пояса длиной по 55 см и шириной по 9 см, включая припуски;

b) 2 детали первого (верхнего) яруса юбки длиной по 17–18–19–20–21 см и шириной по 55 см, включая припуски; с) 2 детали второго яруса юбки длиной по 14,5–15,5–16,5–17,5–18,5 см и шириной по 80 см, включая припуски;

d) 2 детали третьего яруса юбки длиной по 12–13–14–15–16 см и шириной по 110 см, включая припуски;

е) 4 детали четвертого (нижнего) яруса юбки длиной по 15–16–17–18–19 см и шириной по 90 см, включая припуски.

Вдоль верхнего среза каждого яруса проложить прямую строчку, срез присборить.

Шаг 2 Ярусы юбки притачать один к другому, начиная с 4-го (самого нижнего) яруса. Присборенный верхний срез 4-го яруса притачать к нижнему срезу 3-го яруса и т. д.

Шаг 3 Для пояса измерить обхват талии. Выкроить полосу шириной 10 см и длиной, равной обхвату талии плюс 2 см. Короткие срезы пояса стачать. Пояс сложить вдоль пополам, сгиб приутюжить. Пояс притачать к верхнему срезу юбки, оставив при этом небольшой участок в шве открытым.

Шаг 4 Отрезать от эластичной ленты отрезок нужной длины плюс 2 см на припуски. Эластичную ленту вдеть в пояс с помощью английской булавки. Концы ленты стачать. Открытый участок в шве притачивания пояса зашить.

Шаг 5 Кружевные тесьмы притачать к юбке поверх рельефных швов.

Источник и фото: Burda 6/2018