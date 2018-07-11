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14 жутковатых образов с парижской Недели моды 2018
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14 жутковатых образов с парижской Недели моды 2018 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Любая Неделя высокой моды приносит массу незабываемых эмоций не только тем, кто находится на месте событий, но и тем, кто наблюдает за ними издалека. Хотя бы потому, что haute couture подразумевает своеобразные состязания модных домов в оригинальности демонстрируемых коллекций и в их подаче. Собственно, подача бывает настолько впечатляющая, что иногда становится страшно.
Так, недавно завершившаяся Неделя моды в Париже принесла зрителям не только удовольствие наблюдать рождение трендов осени зимы 2018-2019, но недоумение от того, что некоторые вещи даже как часть шоу выглядят жутковато.
Schiaparelli
Alexandre Vauthier
Слева — Victor&Rolf, справа — Fendi
Слева — Jean Paul Gaultier, справа — Galia Lahav
Maison Margiela
Слева — Valentino, справа — Fendi Schiaparelli
Слева — Chanel, справа — Vetements
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