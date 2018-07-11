14 жутковатых образов с парижской Недели моды 2018

Любая Неделя высокой моды приносит массу незабываемых эмоций не только тем, кто находится на месте событий, но и тем, кто наблюдает за ними издалека. Хотя бы потому, что haute couture подразумевает своеобразные состязания модных домов в оригинальности демонстрируемых коллекций и в их подаче. Собственно, подача бывает настолько впечатляющая, что иногда становится страшно.

Так, недавно завершившаяся Неделя моды в Париже принесла зрителям не только удовольствие наблюдать рождение трендов осени зимы 2018-2019, но недоумение от того, что некоторые вещи даже как часть шоу выглядят жутковато.

Schiaparelli

Alexandre Vauthier

Слева — Victor&Rolf, справа — Fendi

Слева — Jean Paul Gaultier, справа — Galia Lahav

Maison Margiela

Слева — Valentino, справа — Fendi Schiaparelli