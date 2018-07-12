Полный деним: создаем джинсовые тотал-луки

Пока мода дает зеленый свет на деним, предлагаем пуститься во все тяжкие. Поэтому смело конструируем стильные и необычные образы из джинсовой ткани.

Рубашка

Самый простой способ опробовать этот тренд на себе — хорошенько покопаться в шкафу и найти там джинсовую рубашку. Она не обязательно должна совпадать по цвету с джинсами. Надевайте такой комплект с босоножками на каблуке или классическими лодочками.

Комбинезон

Вариант для ленивых, когда вам даже ничего делать не надо — все уж придумали дизайнеры. Остается хорошенько поработать над аксессуарами и обувью.

Тандем

В этом году обязательно попробуйте собрать образ из двух джинсовых вещей одинакового цвета. Такой вариант предложил Раф Симонс в коллекциях Calvin Klein, и выглядит это очень дорого и стильно. Можно дополнить образ сапогами в ковбойском стиле со скошенным каблуком и удлиненным носом и яркой сумкой.

Для леди

Чтобы создать из денима женственный образ, вовсе необязательно прибегать к использованию платья. Достаточно хорошенько продумать крой. Для этого отлично подойдут прямые джинсы или модель клеш, а также приталенный жакет. Поместите на талию ремень и подберите плетеную обувь на каблуке, как это делает Жанна Дамас.

На стиле

А на десерт предлагаем немного поэкспериментировать: например, найти куртку с асимметричной застежкой или просто случайно ошибиться на одну-две пуговицы. Этот тренд продемонстрировали Balenciaga, и он сразу пришелся по вкусу селебрити и it-girls.