Раф Симонс теперь отвечает и за Calvin Klein Jeans 

Креативный директор Calvin Klein Раф Симонс теперь займется и линией денима бренда: новая коллекция Calvin Klein Jeans под его руководством выйдет в августе. Генеральный директор Calvin Klein Стив Шиффман рассказал, что это было сделано, чтобы утвердить свое первенство в категории дизайнерских джинсов — ведь бренд был пионером этой области, запустив направление денима в 1978 году. В коллекцию Симонса войдут вещи из винтажного денима и с принтами Энди Уорхола — бренд плотно сотрудничает с фондом художника.
В июне Calvin Klein Jeans выпустили капсульную коллекцию с автопортретами Энди Уорхола.