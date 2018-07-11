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«Как елка новогодняя». Поклонники раскритиковали пикантный образ актрисы из Нижнего Новгорода
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«Как елка новогодняя». Поклонники раскритиковали пикантный образ актрисы из Нижнего Новгорода 

nn.ru 1 час назад
— Друзья, спешу поделиться с вами своим новым, ярким, довольно пикантным и, одновременно, очень красивым образом для одной из недавних фотосессий, — подписала видео в Instagram актриса. — Как думаете, кто исполняет песню, которая сопровождает видеоролик? Догадались?
На видео актриса танцует в коротком блестящем ярко-зеленом платье, на шее у нее массивное колье дизайнерской работы. Тут же нашлись те, кто остался недоволен образом.
— Это украшение смотрится вульгарно, как будто на красивое платье цепь от сливного бочка надели, не стоит покупать на рынке, — написала dituri_8482__quinton.
— «Китайшина» на шее, — добавила nysanbaevnaraushan.
— Ничего красивого, как ёлка новогодняя, — высказалась vsimonova70.
Другие поклонники и образом остались довольны и догадались, что поет на видео тоже Наталья.
— Наташенька, поёшь ты! Невозможно не догадаться. Класс, — написала ravilia_proskyriakova.
— Наталья, исполняете вы. Ваш образ супер, — добавила anet832.
— Очень красиво, — сказала mamedovatania.
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