«Как елка новогодняя». Поклонники раскритиковали пикантный образ актрисы из Нижнего Новгорода

— Друзья, спешу поделиться с вами своим новым, ярким, довольно пикантным и, одновременно, очень красивым образом для одной из недавних фотосессий, — подписала видео в Instagram актриса. — Как думаете, кто исполняет песню, которая сопровождает видеоролик? Догадались?

На видео актриса танцует в коротком блестящем ярко-зеленом платье, на шее у нее массивное колье дизайнерской работы. Тут же нашлись те, кто остался недоволен образом.

— Это украшение смотрится вульгарно, как будто на красивое платье цепь от сливного бочка надели, не стоит покупать на рынке, — написала dituri_8482__quinton.

— «Китайшина» на шее, — добавила nysanbaevnaraushan.

— Ничего красивого, как ёлка новогодняя, — высказалась vsimonova70.

Другие поклонники и образом остались довольны и догадались, что поет на видео тоже Наталья.

— Наташенька, поёшь ты! Невозможно не догадаться. Класс, — написала ravilia_proskyriakova.

— Наталья, исполняете вы. Ваш образ супер, — добавила anet832.

— Очень красиво, — сказала mamedovatania.