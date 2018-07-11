Носим модные кольца и браслеты как звезды: шесть классных идей

Выбор ювелирных украшений — едва ли не самый сложный этап в формировании индивидуального стиля. Некоторые знаменитости превращают крупные кольца, золотые браслеты или минималистичные серьги в свою визитную карточку. Мы собрали самые интересные решения звезд, которые смотрятся выигрышно и стильно.

Изумрудное кольцо + серьги

Голливудская актриса Анджелина Джоли не раз признавалась в слабости к украшениям из изумруда. Крупное кольцо и серьги-капли из этого драгоценного камня выглядят роскошно в сочетании с минималистичным черным платьем.

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Блейк Лавли

Еще недавно обилие колец свидетельствовало о дурном вкусе. Некоторые стилисты вообще советовали носить только одно. К счастью, американская актриса Блейк Лайвли разрушила этот стереотип. Она появилась на премьере фильма в платье, расшитом пайетками, и дополнила блестящий образ пятью кольцами: тремя лаконичными и двумя роскошными (с крупным рубином и розовым сапфиром).

Крупное кольцо + колье

Американская актриса Мила Йовович — ценительница минималистичного стиля. Однако на Каннском кинофестивале она решила нарушить правило и появилась в ослепительном комплекте из сапфирового колье и перстня. Этот прием легко повторить — даже если не гнаться за каратами.

Несколько браслетов и колец

Британская певица Рита Ора привыкла удивлять своих поклонников дерзкими сценическими образами. Для дизайнерской вечеринки она выбрала светлое платье и подобрала к нему множество тонких браслетов в восточном стиле. Однако ей этого показалось мало — и она добавила четыре кольца со светлыми камнями.

Два перстня + серьги-люстры

Британскую топ-модель Кару Делевинь на красных дорожках невозможно не заметить. Она уже не первый раз получает звание самой дорогой знаменитости — и речь не о ее гонорарах, а о космической стоимости ювелирных украшений.

Серьги-люстры добавят торжественности любому наряду и превратят вас в королеву вечера. Великолепные шандельеры от TULUPOV украшены бриллиантами, которые волшебно переливаются на свету.

Серьги Sultana​, TULUPOV; цена по запросу, заказать: +7 (343) 215-68-80 Серьги Winter​, TULUPOV; цена по запросу, заказать: +7 (343) 215-68-80 Украшения со смыслом

Отказываться от роскошных драгоценностей в пользу украшений, связанных с воспоминаниями или мыслями, — новая тенденция. Ирина Шейк надела на Каннский кинофестиваль браслет, который подарил ей Брэдли Купер (это украшение топ-модель не снимает и в обычной жизни). Он выглядит не очень роскошно, зато всегда напоминает о самом главном — о любви.

Украшения от «Софии» и DEN'O помогут вам в полной мере выразить свои чувства. Серебряные браслеты со вставками из искусственного опала в виде сердца и ангелами в позолоченных кругах — украшения со смыслом.

Браслет DEN'O, цена: от 3 950 руб., заказать: +7 (800) 100-13-73 Браслет «София», цена: от 10 938 руб., заказать: +7 (800) 555-17-78 Еще об украшениях:

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