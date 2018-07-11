30 самых фантастических нарядов Недели высокой моды в Париже

Предлагаем вам вместе с нами взглянуть на самые невероятные наряды от различных модельеров, чьи дизайнерские находки произвели на публику неизгладимое впечатление!

Guo Pei Наряды одного из самого знаменитого дизайнера Китая всегда поражают воображение не только роскошью, но и экстравагантностью (недаром они пользуются такой любовью Рианны). Сложные конструкции, вышивка, богатый декор… некоторые платья от Гуо Пей создаются в течение года!

Alexandre Vauthier

В коллекциях этого французского провокатора от моды всегда есть место ничем не стесненной сексуальности и восхищению женским телом! «Хищная» тематика все больше набирает популярность, но вы можете выбрать, что вам больше по душе, хищные звери или птицы.

Zuhair Murad

Настоящая придворная роскошь! Такие наряды могут оказаться слишком богатыми даже для красных ковровых дорожек, магия высокой моды в действии.

Практически вся осенняя коллекция Карла Лагерфельда выдержана в серых тонах, но с вкраплениями пастельных цветов. Парижский шик с нездешними, футуристическими нотками.

Fendi

И вновь пастель, но в меховом исполнении! Кто бы мог подумать, что практически полностью меховое платье может быть настолько элегантным и так прекрасно подчеркивать талию.

Giambattista Valli

С 2008 года Джамбаттиста Валли создает свадебные платья, и желающим есть из чего выбрать: от классики до разбитного авангарда.

Givenchy

Футуризм набирает обороты: этот французский дом моды охотно поэкспериментировал с силуэтами и материалами!

Iris van Herpen

Айрис ван Херпен компилирует компьютерное моделирование одежды с ручной работой, поэтому если уж и говорить о моде будущего, то начинать можно смело именно с нее.

Jean-Paul Gaultier

Путешествуем во времени из отдаленного будущего в не столь отдаленное прошлое: нотки готического ретро в коллекции великого модного дома.

Ralph & Russo

Неделя высокой моды весна-лето 2014 в Париже вошла в историю, когда впервые за почти целый век британский бренд принял участие в официальной программе Недели Haute Couture. Дебютантом стал лондонский дуэт Ralph&Russo, и с тех пор ни одна Неделя не обходится без их восхитительных коллекций.

Maison Margiela

И вновь мы отправляемся в будущее: этот модный дом можно смело назвать бессменным поставщиком самых оригинальных и невероятных творческих экспериментов!

Schiaparelli

Основательница бренда Эльза Скиапарелли никогда не боялась экспериментов, сочетая в своем творчестве классику и подчас неожиданно экспрессивный сюрреализм. Не разочаровывает модный дом и сегодня.

Sonia Rykiel

Сбежавшая невеста в исполнении Сони Рикель может кому-то показаться грубейшим нарушением свадебного дресс-кода, но равнодушным не оставит никого!

Valentino

Наряд, в котором появилась на показе Кайя Гербер , уже окрестили «розовым фламинго», но между тем присмотритесь, этот тренд действительно набирает обороты.

Viktor & Rolf

Модные эксперименты этого нидерландского дуэта иногда отличаются некоторой прямолинейностью, но в чувстве юмора им не откажешь.