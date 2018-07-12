В Екатеринбурге появилась косметика, посвященная уральской столице

«Kiehl's» из Нью-Йорка выпустил лимитированную серию «Love cities», посвященную восьми городам России. Один из наборов оформлен в тему Екатеринбурга.

На флаконы и эксклюзивные подарки: открытки, холщовые сумки и жестяные коробки попали иллюстрации с видами уральской столицы: дом Севастьянова, небоскрёб «Высоцкий», цирк, Плотинка и снесённая телебашня.

«Kiehl’s верит, что каждый город России уникален и каждому есть чем гордиться! Для начала мы решили вдохновиться городами, где уже есть магазины Kiehl’s: погрузились в их атмосферу, прошлись по главным улицам, попробовали локальную кухню, поговорили на местном диалекте с жителями. И сейчас рады представить вам восемь уникальных иллюстраций, каждая из которых — отражение наследия и реалий российских городов. Эти иллюстрации также легли в основу капсульной коллекции, которую вы уже можете найти в наших бутиках и корнерах — для каждого города она своя», — говорится в сообщении на стене официальной страницы бренда во «ВКонтакте».

В серию вошли самые популярные продукты: крем для кожи вокруг глаз с авокадо, тоник с календулой, маска с белой глиной, увлажняющий крем и многое другое.

Авторы также создали серию с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Самарой, Казанью, Новосибирском и Челябинском.

Нью-Йоркский косметический бренд выпустил лимитированную серию