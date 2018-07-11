Дело в шляпе: лучшие головные уборы с Royal Air Force

В минувший вторник в Лондоне состоялось празднование 100-летия Королевских воздушных сил. На торжественном мероприятии присутствовала вся королевская семья, а также множество высокопоставленных лиц. Все дамы по традиции дополнили свои наряды изящными шляпками, а Grazia выбрала лучше из них.

Кейт Миддлтон подобрала нежно голубой фасинатор Sean Barret в тон своему наряду Alexander McQueen.

Герцогиня Камилла пришла в кремовом костюме и изысканной шляпе с футуристичным бантом.

Королева Елизавета II предпочла наряд бирюзово-фиолетовом оттенке и шляпу в тон, декорированную пуговицами и павлиньим пером.

Меган Маркл появилась на мероприятии в черном total look и фасинаторе Stephen Jones.

Графиня Софи, супруга младшего сына Елизаветы II, выбрала кремовый наряд и воздушную шляпку с черной лентой.

Принцесса Анна, как и ее мать, отдала предпочтение шляпе с перьями.