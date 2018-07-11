Ещё
Дело в шляпе: лучшие головные уборы с Royal Air Force
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дело в шляпе: лучшие головные уборы с Royal Air Force 

Grazia 11 июля 2018
Фото: Grazia
В минувший вторник в Лондоне состоялось празднование 100-летия Королевских воздушных сил. На торжественном мероприятии присутствовала вся королевская семья, а также множество высокопоставленных лиц. Все дамы по традиции дополнили свои наряды изящными шляпками, а Grazia выбрала лучше из них.
Кейт Миддлтон подобрала нежно голубой фасинатор Sean Barret в тон своему наряду Alexander McQueen.
Герцогиня Камилла пришла в кремовом костюме и изысканной шляпе с футуристичным бантом.
Королева Елизавета II предпочла наряд бирюзово-фиолетовом оттенке и шляпу в тон, декорированную пуговицами и павлиньим пером.
Меган Маркл появилась на мероприятии в черном total look и фасинаторе Stephen Jones.
Графиня Софи, супруга младшего сына Елизаветы II, выбрала кремовый наряд и воздушную шляпку с черной лентой.
Принцесса Анна, как и ее мать, отдала предпочтение шляпе с перьями.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала ставку на черно-белый образ с изящной шляпкой, декорированной бежевыми перьями.
Grazia: последние новости
Не привлекая внимания: Меган Маркл на крестинах принца Луи в платье цвета хаки Слетелись на цвет Модный тандем: Мелания Трамп и Брижит Макрон выбирают контрастные наряды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение