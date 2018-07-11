Louis Vuitton продадут кейсы для футбольных мячей на благотворительном аукционе

Louis Vuitton проведут аукцион, на котором можно будет приобрести кейсы для футбольных мячей из коллекции, выпущенной к Чемпионату мира по футболу. Таких кейсов всего 25, внутри них — реплики 13 мячей, которые использовались на чемпионатах с 1970 года. Мячи были созданы совместно с adidas, на каждом из них — автограф футболиста, который выиграл чемпионат в том году. Аукцион пройдет 12 июля, все вырученные средства будут перечислены фонду Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития.

В мае Louis Vuitton представили коллекцию, посвященную Чемпионату мира по футболу, в поп-ап магазине в «Крокус Сити Молле».