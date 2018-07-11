«Песковские барышни»: Татьяна Навка и ее 3-летняя дочка позируют в старомодных платьях

Видимо, Татьяна Навка и ее младшая наследница решили устроить костюмный вечер.

Если бы не узнаваемость российской спортсменки Татьяны Навки и ее очаровательной дочки Нади, одно из последних фото в Instagram знаменитости вполне могло бы сойти за снимок конца XIX века. Дело в том, что Татьяна взяла с собой в отпуск платья для себя и малышки, похожие на обычные наряды «тургеневских барышень».

Фигуристка и ее наследница позируют на фоне пышных елей и выглядят как настоящие героини классических русских романов. «Тургеневские или Чеховские барышни?» — спросила Навка у своих фолловеров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Многие подписчики ответили: «Песковские барышни! Особенно маленькая! Копия папы», «Песковские, точно! Платье выше похвал», «Не важно какие, но очень красивые! Вы просто супер, красавицы!».

Фото: Instagram