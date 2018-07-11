Ещё
Ничего лишнего: королева Летиция в идеальном белом платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ничего лишнего: королева Летиция в идеальном белом платье 

Grazia 37 минут назад
Фото: Grazia
Королева Летиция предпочитает элегантность и простоту, и всегда остается в выигрыше. На днях на официальном приеме в своей резиденции в Мадриде королева появилась в безупречном белом платье-футляре, которое подчеркнуло ее изящную фигуру. Светло-бежевые лодочки идеально завершили образ.
Из украшений Летиция надела только серьги с крупными жемчужинами и бриллиантами.
К слову, испанская королева довольно часто выбирает светлые наряды. Белый цвет отлично подчеркивает ее загар и каштановые волосы. Это в очередной раз доказывает, что Летиция умеет себя правильно преподнести и заслуженно носит звание иконы стиля.
Grazia: последние новости
Не привлекая внимания: Меган Маркл на крестинах принца Луи в платье цвета хаки Дело в шляпе: лучшие головные уборы с Royal Air Force Прекрасна и опасна: Моника Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana на ужине Cartier
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»95
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью7
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть28
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Звезды, хранившие невинность до брака3
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение