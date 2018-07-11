Ничего лишнего: королева Летиция в идеальном белом платье

Королева Летиция предпочитает элегантность и простоту, и всегда остается в выигрыше. На днях на официальном приеме в своей резиденции в Мадриде королева появилась в безупречном белом платье-футляре, которое подчеркнуло ее изящную фигуру. Светло-бежевые лодочки идеально завершили образ.

Из украшений Летиция надела только серьги с крупными жемчужинами и бриллиантами.

К слову, испанская королева довольно часто выбирает светлые наряды. Белый цвет отлично подчеркивает ее загар и каштановые волосы. Это в очередной раз доказывает, что Летиция умеет себя правильно преподнести и заслуженно носит звание иконы стиля.