Новое имя в моде: обувной бренд SINTEZIA из Петербурга — преемники Maison Margiela и Ann Demeulemeester

Участники нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» SINTEZIA выпускают обувь с 2016 года: первый релиз — ботинок SEG, который сразу же стал бестселлером и визитной карточкой бренда. Клиентами марки, разделившими любовь основательниц Саши и Риты Кутуковой к архитектурным формам и сюрреалистичному дизайну, стали диджей Кирилл Шаповалов , новое лицо андеграунда Полина Осипова, художник Дмитрий Попов , певица Сюзанна Варнина и арт-дуэт Maiden Obey в лице Даши Уточки и Насти Пилепчук. Все они носят кожаные ботфорты, ботинки с квадратным мысом и босоножки в стиле Maison Margiela и Ann Demeulemeester вне зависимости от сезона, погоды и повода.

Обувь SINTEZIA — хамелеон: при сочетании с офисным костюмом, базовыми брюками или new look-нарядом она смотрится просто и расслабленно, а в миксе с кожаным кроп-топом и обтягивающими брюками дополняет акцентный БДСМ-лук (идеальный для петербургских рейвов!). Для продвижения этих идей в массы Рита и Саша используют визуальный контент, причем не только фото и видео, но и 3D-сканирование и моделирование. В сентябре компьютерная графика получит реалистичное воплощение: SINTEZIA попробует напечатать на принтере первые подошвы.

Купить носибельные арт-объекты SINTEZIA, в том числе ботинок-презерватив, можно в студии бренда на Лиговском проспекте, 75-77. Стоимость моделей варьируется от 5900 до 15 000 рублей — самое время коллекционировать обувь, которая (уверены!) вскоре станет объектом мирового культурного наследия.