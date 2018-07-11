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Новое имя в моде: обувной бренд SINTEZIA из Петербурга — преемники Maison Margiela и Ann Demeulemeester
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Новое имя в моде: обувной бренд SINTEZIA из Петербурга — преемники Maison Margiela и Ann Demeulemeester 

Собака.ru 11 июля 2018
Фото: Собака.ru
Участники нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» SINTEZIA выпускают обувь с 2016 года: первый релиз — ботинок SEG, который сразу же стал бестселлером и визитной карточкой бренда. Клиентами марки, разделившими любовь основательниц Саши и Риты Кутуковой к архитектурным формам и сюрреалистичному дизайну, стали диджей Кирилл Шаповалов, новое лицо андеграунда Полина Осипова, художник Дмитрий Попов, певица Сюзанна Варнина и арт-дуэт Maiden Obey в лице Даши Уточки и Насти Пилепчук. Все они носят кожаные ботфорты, ботинки с квадратным мысом и босоножки в стиле Maison Margiela и Ann Demeulemeester вне зависимости от сезона, погоды и повода.
Обувь SINTEZIA — хамелеон: при сочетании с офисным костюмом, базовыми брюками или new look-нарядом она смотрится просто и расслабленно, а в миксе с кожаным кроп-топом и обтягивающими брюками дополняет акцентный БДСМ-лук (идеальный для петербургских рейвов!). Для продвижения этих идей в массы Рита и Саша используют визуальный контент, причем не только фото и видео, но и 3D-сканирование и моделирование. В сентябре компьютерная графика получит реалистичное воплощение: SINTEZIA попробует напечатать на принтере первые подошвы.
Купить носибельные арт-объекты SINTEZIA, в том числе ботинок-презерватив, можно в студии бренда на Лиговском проспекте, 75-77. Стоимость моделей варьируется от 5900 до 15 000 рублей — самое время коллекционировать обувь, которая (уверены!) вскоре станет объектом мирового культурного наследия.
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