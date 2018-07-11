Гид по мужской летней обуви

Слипоны

Слипоны: вверху — Vans; внизу — Berluti Пожалуй, самая популярная летняя обувь — это слипоны. Вполне понятно: во-первых, они удобны и не нуждаются в шнуровке. Во-вторых, количество дизайнерских вариантов просто безгранично. В-третьих, такую обувь можно сочетать с чем угодно: с шортами, костюмами, джинсами, чиносами. А ведь универсальность — важнейшая черта для мужского гардероба.

Слипоны PATRIZIO в Milano Moda, от 17 200 руб.,

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Слипоны PATRIZIO в Milano Moda, от 17 600 руб.,

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Кеды

Кеды: вверху — Loro Piana; внизу — Valentino Из советского прошлого кеды плавно перебрались в 90-е, а теперь и к нам. Правда, если раньше они считались атрибутом спортсменов и скейтеров, то сегодня в них может ходить кто угодно, в том числе и респектабельный мужчина — не в офис, конечно, но на прогулку запросто. Стоит лишь запомнить, что низкие кеды (не прикрывающие косточку) сочетаются с любыми шортами и брюками, а вот высокие (выше косточки) лучше носить с джинсами.

Кеды CORSOCOMO, от 5 400 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Кеды CORSOCOMO, от 4 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Слиперы

Слиперы: вверху — Edward Green; внизу — Prada Слиперы вошли в моду не так давно, но уже обосновались в мужском гардеробе вполне уверенно. Прежде такая обувь считалась скорее домашней, а сейчас стала парадно-выходной. Ее отличие от лоферов — в более высоком язычке и в глубоких боковых вырезах. Слиперы часто делают из мягкой кожи или бархата. А дизайнеры Gucci пошли еще дальше — и вообще лишили слиперы задника. Носить их можно даже на важные мероприятия в качестве альтернативы классическим туфлям, особенно летом. Они идеально сочетаются с брюками — прямыми или слегка зауженными.

Слиперы DOUCAL'S​ в Milano Moda, от 26 900 руб.,

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Слиперы FRAU в Milano Moda, от 10 900 руб.,

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Кроссовки

Кроссовки: вверху — Nike; внизу — Tod's Мода на спорт из 80-х не прошла бесследно, и если бегать по утрам начали не все, то кроссовками обзавелись точно. Эта практичная и удобная обувь есть в каждом мужском гардеробе, а в свете демократизации моды кроссовкам разрешено появляться и на прогулке, и в офисе. Носить их можно как с шортами и джинсами, так и с подвернутыми брюками. В общем, мужская мода совсем не требует жертв!

Кроссовки DOUCAL'S в Milano Moda, от 24 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Кроссовки PATRIZIO в Milano Moda, от 18 700 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Мокасины

Мокасины: вверху — Mulo; внизу — Tod's Мокасины — нечто среднее между слиперами и лоферами. И потому они универсальнее и тех, и других. При выборе такой обуви стоит обратить внимание на качество кожи. Лучше отдать предпочтение моделям из замши или мягкой кожи, иначе можно запросто в первый же день натереть ноги и с ужасом убрать мокасины в дальний угол шкафа.

Мокасины El Tempo, от 3 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Мокасины El Tempo, от 3 490 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Эспадрильи

Эспадрильи: вверху — Loewe; внизу — Mulo Эспадрильи вошли в моду в 60-х годах XX века, а теперь возвращаются в нашу жизнь. И это прекрасно, ведь эта легкая матерчатая обувь с веревочной подошвой идеально подходит для отпуска. Лучше всего носить их именно на отдыхе — с легкими брюками и шортами, когда можно позволить себе ленивые дни. Конечно, в городе эспадрильи тоже уместны — допустим, на каком-нибудь фестивале, однако появляться в них в офисе все же не стоит. Сандалии

Сандалии: вверху — Brunello Cucinelli; внизу — Sandro Конечно, наш гид не мог обойтись без сандалий (не путайте их со сланцами)! Сандалии, как и эспадрильи, лучше всего носить исключительно на отдыхе, а не в городе, где к вечеру ваши ноги могут стать черными от пыли. Сегодня наибольшей популярностью пользуются модели с широкими ремешками. Любопытно, что такую обувь сейчас сочетают с самой разной одеждой — от строгих брюк до любимых чиносов.

Сандалии El Tempo​, от 2 490 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Сандалии El Tempo​, от 2 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Что носят мужчины, которые нравятся женщинам:

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