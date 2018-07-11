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Как Джорджо Армани навсегда изменил красную дорожку
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Как Джорджо Армани навсегда изменил красную дорожку 

Harper’s Bazaar 11 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Кто в ответе за то, триумфом или провалом обернется появление голливудской звезды на красной дорожке?Сегодня это ее персональный стилист. Правда, так было не всегда: до 80-х годов Джулия Робертс могла грустно бродить вдоль рейлов с одеждой, раздумывая, в чем бы ей появиться на публике. Максимум, на что она могла рассчитывать, — это дружеский совет или подарок голливудских костюмеров. Но Джорджо Армани совершил революцию. Он по собственной инициативе облачил в безуп­речный смокинг звезду «Американского жиголо» Ричарда Гира и подружился с женами самых влиятельных голливудских продюсеров. И понеслось. В 1990-м дизайнер уже шил платья и смокинги едва ли не для всех приглашенных на «Оскар». Неслучайно эта церемония вошла в историю моды как «творческий вечер Giorgio Armani» и навсегда изменила красный ковер. Смекнув, что лучшей бесплатной рекламы мир еще не видел, примеру итальянского дизайнера тут же поспешили последовать самые громкие марки: Gucci, Valentino, Calvin Klein, Carolina Herrera и Alberta Ferretti.
Так красная дорожка превратилась в настоящий подиум, на котором звезды от мала до велика демонстрируют самые горячие модные новинки. День рождения Джорджо Армани — отличный повод устроить «показ» его лучших вечерних платьев. Встречайте Кейт Бланшетт, Николь Кидман, Джессику Честейн, Диану Крюгер, Эллисон Уильямс, Сару Сампайо и других звездных поклонниц дизайнера.
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