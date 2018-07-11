В клетку не посадишь: 10 вещей с актуальным принтом

Называть клетку трендом в 2018 году язык не поворачивается: и клетка, и полоска, и разные виды цветочных принтов уже давно обосновались в списке тенденций постоянных, с концом сезона не уходящих. Так, пополнять клетчатый блок своего гардероба всегда хорошая идея. Тем более что настроение у этого узора каждый раз меняется. Он может отсылать и к гранжу 90-х, и к традиционным костюмам британских аристократов, и к школьной форме. Нам особенно нравится одна из мини-тенденций этого сезона: вставки из клетчатой ткани вшивать в вещи из других материалов, делая вид, что это, например, просто повязанная на талии рубашка.