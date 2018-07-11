История Йоши: как 14-летний мальчик из Японии завел дружбу с Вирджилом Абло и стал дизайнером

Обычно в свои 13-14 лет тинейджеры выбирают удобную одежду: джинсы, футболки, может, кепки. Но Йоши демонстрирует крутые приемы стайлинга, украшая объемные футболки и самодельные рваные джинсы из винтажных магазинов металлическими цепями, множеством различных колец и других приемов, на которые обратили внимание 40 тыс. подписчиков в Instagram. Йоши — лучший пример удачного фото в лифте — именно такие снимки преобладают в аккаунте восходящей звезды fashion-индустрии. Его стиль и очарование помогли мальчику заполучить съемки в рекламных кампаниях, а также крутую должность дизайнера. Напомним, ему всего 14!

Начало

Йошизуми Сасаки рос в обычной семье. Мальчик любит рисовать и интересуется современным искусством и модой. Отправным пунктом для модного путешествия Йоши послужила покупка розовой футболки Мэрилин Мэнсон в винтажном магазине GBM, когда мальчику было 13 лет. С тех пор Йоши и его мама Наоми стали частыми покупателями и близкими друзьями владельца магазина, а сам Йоши хорошенько поработал над расширением собственного гардероба. «Тогда я даже не подозревал, что это за майка, но продавец рекомендовал мне купить ее», — рассказывает тинейджер. Вот так розовая футболка положила начало успешной карьере, возможно, будущего Алессандро Микеле или Демны Гвасалия.

Первая известность

Основное влияние на молодое дарование, безусловно, оказал Вирджил Абло, ныне действующий креативный директор мужской линии одежды для Louis Vuitton и владелец собственного бренда Off-White. В конце 2016 года в Токио проходила выставка, посвящённая коллаборации Off-White с BABYLON. В тот день там присутствовал сам Вирджил Абло. Йоши решил посетить мероприятие, для которого выбрал знаковый наряд, который, можно сказать, изменил его жизнь. А он всего-то обмотал вокруг шеи знаменитый производственный ремень Off-White. Вирджил, конечно, обратил внимание на мальчика и сделал с ним совместную фотографию, которая по итогу была опубликована на официальной странице Instagram-аккаунта Off-White и сделала тинейджера популярным. После этого Йоши просто завалили вниманием.

И вот уже через несколько дней Сасаки получает сообщение от ребят из Helmut Lang. Они приглашают его в Нью-Йорк, чтобы встретиться со всей командой и сделать фотосет для новой рекламной кампании. А дальше — больше: съёмки для известных fashion-изданий и даже участие в клипах популярных японских рэперов.

Что сейчас

С недавних пор он работает не только моделью, но и в качестве дизайнера (и очень хорошо зарабатывает). Например, сейчас тинейджер занимается разработкой своей первой коллекции. На создание вещей, по его же словам, Йоши вдохновляют два человека: бельгийский дизайнер Вальтер ван Бейрендонк и японский Ёдзи Ямамото. Ему близки взгляд на мир моды первого и работа с материалом второго. При этом у Йоши нет агента или менеджера, он всё делает самостоятельно, в том числе решает проблемы с налогами.

«Причина, по которой я так далеко зашёл — это поддержка моей семьи, друзей и людей, что дали мне работу. Моя мама поначалу очень беспокоилась, потому что я всё ещё школьник. Но сейчас она переживает по этому поводу всё реже», — рассказал изданию Dazed Йоши.

Несмотря на уже далеко не детские занятия, Йоши такой же обычный ребёнок, как и его сверстники. Он любит повеселиться с друзьями после школы, разъезжая по городу на велосипеде или скейте. И пока его друзья возвращаются домой и делают уроки, Йоши планирует перевернуть модный мир с ног на голову.