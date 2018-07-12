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59-летнюю Надежду Кадышеву перестали узнавать поклонники
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59-летнюю Надежду Кадышеву перестали узнавать поклонники 

Passion.ru 17 часов назад
Фото: Passion.ru
Фото похудевшей и постаревшей Надежды Кадышевой обсуждают в Сети.
1 июня солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева отпраздновала свое 59-летие. В новый год своей жизни певица вошла заметно похудевшей, сменила стиль в одежде и стала выглядеть не так, как привыкли поклонники.
В Сети обсуждают снимок, сделанный на днях. На нем артистка запечатлена в повседневной одежде, с более «спокойной» (по сравнению с концертными образами) прической.
«В гостях народная артистка России Надежда Кадышева! Уже несколько лет работаем и дружим с вами и вашей семьей! Спасибо за доверие», — поблагодарил помогавший звезде выбрать новую одежду стилист Максим Алексеев.
А как вы считаете, к лучшему или к худшему изменилась артистка?
Фото: instagram, globallookpress
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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