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На 60-м году жизни Надежда Кадышева кардинально сменила стиль
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На 60-м году жизни Надежда Кадышева кардинально сменила стиль 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
59-летняя исполнительница на новом снимке в социальной сети продемонстрировала смену имиджа. На суд поклонникам солистка ансамбля «Золотое Кольцо» предстала в более приземленном образе. Вместе со стилистом она подобрала элегантный наряд в лавандовом цвете, добавив к нему летнее пальто, сумку и остроносые лодочки в одном цвете. Наряд завершила новой прической.
Обычно Надежда выбирает довольно броские платья, добавляет меха и массивные украшения. Пользователям сети пришелся по вкусу новый образ певицы. Среди комментариев можно встретить и очень удивленные.
Ранее Пятый Канал рассказывал, что Ольга Бузова утомила поклонников своим полуголым телом.
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