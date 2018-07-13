На 60-м году жизни Надежда Кадышева кардинально сменила стиль

59-летняя исполнительница на новом снимке в социальной сети продемонстрировала смену имиджа. На суд поклонникам солистка ансамбля «Золотое Кольцо» предстала в более приземленном образе. Вместе со стилистом она подобрала элегантный наряд в лавандовом цвете, добавив к нему летнее пальто, сумку и остроносые лодочки в одном цвете. Наряд завершила новой прической.

Обычно Надежда выбирает довольно броские платья, добавляет меха и массивные украшения. Пользователям сети пришелся по вкусу новый образ певицы. Среди комментариев можно встретить и очень удивленные.