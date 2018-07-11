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Библиотека на Алтушке представила коллекцию нот и музыкальных изданий
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Библиотека на Алтушке представила коллекцию нот и музыкальных изданий 

Управа района Лианозово 22 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Коллекция нот и музыкальных изданий, ознакомиться с которыми могут все желающие, представлена в музыкальном зале Лианозовской библиотеки искусств, расположенной на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— Возможность найти и тут же сыграть давнее любимое произведение вызвала искреннюю радость посетителей. Приходите и вы! — приглашает Олег Климов.
Напомним, библиотека № 57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Время работы: со вторника по субботу с 12.00 до 22.00, в воскресенье с 12.00 до 20.00, понедельник — выходной. (ео)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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