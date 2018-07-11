Как носить классический черный костюм по-королевски: показывает Меган Маркл 

Герцог и герцогиня Сассекские сейчас находятся с двухнедельным визитом в Дублине, куда они прибыли по поручению министерства иностранных дел. График у молодоженов крайне напряженный: сразу по прибытии они отправились на прием в британском посольстве, где Меган блистала в платье Emilia Wickstead. Сегодняшний день начался со встречи с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом, после чего, не теряя ни минуты, Меган и Гарри отправились в Croke Park, где базируется спортивная ассоциация Gaelic Athletic Association. Облегающее платье Меган сменила на классический костюм-двойку Givenchy, а чтобы сделать образ расслабленнее, вместо рубашки надела под него белоснежный топ. Вот она, принцесса XXI века.