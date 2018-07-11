Все, что нужно знать о стиле нормкор

В чем суть?

Ни для кого не секрет, что в 21 веке каждый миллениал старается быть яркой индивидуальностью, попутно доказывая свою уникальность всем вокруг. Приверженцы же нормкора идут от обратного — они стремятся смешаться с толпой и стать частью «серой массы». Человек, предпочитающий нормкор, не боится прослыть неинтересным или не стоящим внимания, он просто знает себе цену и никогда не станет ее набивать. Истинный нормкорщик просто не может позволить себе тратить много времени на выбор повседневного наряда, у него есть дела поважнее! Рациональность стиля, практичность и желание понимать людей вокруг — эти факторы делают нормкор таким нужным и популярным.

Как стать нормкорщиком?

Обычно, неуверенность в себе и сомнения насчет своего стиля заставляют нас учить модные законы и оглядываться на тенденции нынешнего сезона. К счастью, в нормкоре и стараться не надо, наоборот, нужно забыть о правилах вроде «нельзя носить носки под сандалии» и волнениях о сочетании цветов, принтов и всего остального. Носите то, в чем комфортно. Откройте свои детские альбомы и посмотрите, как одевала вас мама на экскурсию с классом — вот ваш эталон (мама, без обид!).

Если говорить серьезно, то правила, а точнее — сложившиеся шаблоны — всегда есть и в толпе самых обычных людей. Доказательством этому послужила книга фотографа Ханса Эйкельбума «О людях XXI века». По сути, Ханс провел целое исследование, собирая фотографии прохожих, выходивших на улицы города в один и тот же день. Старались эти люди показать свою индивидуальность или просто накинули на себя первую попавшуюся вещь — все они слились с толпой, теряясь в рядах идентичных аутфитов.

Нормкорщик, подсознательно понимая, что значит «одеваться как все», составляет базу своего гардероба из вещей унисекс: оверсайз толстовок, водолазок, удобных джинсов и брючных костюмов. Если пальто, то прямого кроя. Если летнее платье, то очень простое и без лишних деталей. В обуви чаще всего выбор падает на кеды или кроссовки.

Нормкор можно назвать самым расслабленным стилем из всех существующих, и иногда может сложиться ощущение, что человек вышел на улицу прямо в пижамных штанах или домашней одежде.

Мерч тоже становится самым настоящим нормкором. Надевая футболку с названием любимой музыкальной группы, видеоигры или сериала, вы становитесь в один ряд с миллионами других фанатов. Даже модные дома обращаются к массовой культуре, сочетая кутюр и «нормальную» одежду. Вспомните футболку с сериалом «Очень странные дела» на показе Louis Vuitton

Нельзя не отметить, как хорошо вписываются в нормкор находки из секонд-хенда. Если вы на фоне всеобщей любви к уцененным товарам уже успели купить, например, спортивную ветровку из прошлого десятилетия, то не убирайте ее далеко, она вам точно пригодится. А еще в 2018 не бойтесь старомодных вещей вроде фланелевых рубашек. Непризнание моды — вот ключ к нормкору!

У кого искать вдохновение?

Теперь, в 21 веке, многие современные звезды также предпочитают простоту и комфорт, несмотря на публичность. Среди них Кристен Стюарт Кира Найтли , Зои Кравиц, Лурдес Леон (дочь Мадонны ). Даже сестры Олсен иногда позволяют себе более расслабленный образ.

Но главным представителем стиля нормкор является всеми любимый актёр Шайя ЛаБаф.

А существует ли нормкор вообще?

Есть ли смысл выделять то, что по определению стремится не выделяться? Да. Нормкор является подчеркнуто примитивным и доступным для понимания. Выбирая утром одежду «попроще», нормкорщик идет против моды, стараясь стать частью общества, в котором живет. Люди идут против изоляции, вызванной культом индивидуализма, но при этом их путь не уничтожает в них личность. [news_photo_11]

За ребятами, которые больше не бояться быть нормальными, приятно наблюдать. Они идут на эксперимент, не делая при этом ничего экстравагантного. И если раньше среди молодежи прослеживалось болезненное желание продемонстрировать себя в самом необычном свете, то теперь создается впечатление, что всё больше людей сконцентрировано на действительно важных вещах.