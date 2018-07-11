Все, что нужно знать о стиле нормкор 

В чем суть?
Ни для кого не секрет, что в 21 веке каждый миллениал старается быть яркой индивидуальностью, попутно доказывая свою уникальность всем вокруг. Приверженцы же нормкора идут от обратного — они стремятся смешаться с толпой и стать частью «серой массы». Человек, предпочитающий нормкор, не боится прослыть неинтересным или не стоящим внимания, он просто знает себе цену и никогда не станет ее набивать. Истинный нормкорщик просто не может позволить себе тратить много времени на выбор повседневного наряда, у него есть дела поважнее! Рациональность стиля, практичность и желание понимать людей вокруг — эти факторы делают нормкор таким нужным и популярным.
Как стать нормкорщиком?
Обычно, неуверенность в себе и сомнения насчет своего стиля заставляют нас учить модные законы и оглядываться на тенденции нынешнего сезона. К счастью, в нормкоре и стараться не надо, наоборот, нужно забыть о правилах вроде «нельзя носить носки под сандалии» и волнениях о сочетании цветов, принтов и всего остального. Носите то, в чем комфортно. Откройте свои детские альбомы и посмотрите, как одевала вас мама на экскурсию с классом — вот ваш эталон (мама, без обид!).
Если говорить серьезно, то правила, а точнее — сложившиеся шаблоны — всегда есть и в толпе самых обычных людей. Доказательством этому послужила книга фотографа Ханса Эйкельбума «О людях XXI века». По сути, Ханс провел целое исследование, собирая фотографии прохожих, выходивших на улицы города в один и тот же день. Старались эти люди показать свою индивидуальность или просто накинули на себя первую попавшуюся вещь — все они слились с толпой, теряясь в рядах идентичных аутфитов.
Нормкорщик, подсознательно понимая, что значит «одеваться как все», составляет базу своего гардероба из вещей унисекс: оверсайз толстовок, водолазок, удобных джинсов и брючных костюмов. Если пальто, то прямого кроя. Если летнее платье, то очень простое и без лишних деталей. В обуви чаще всего выбор падает на кеды или кроссовки.
Нормкор можно назвать самым расслабленным стилем из всех существующих, и иногда может сложиться ощущение, что человек вышел на улицу прямо в пижамных штанах или домашней одежде.
Мерч тоже становится самым настоящим нормкором. Надевая футболку с названием любимой музыкальной группы, видеоигры или сериала, вы становитесь в один ряд с миллионами других фанатов. Даже модные дома обращаются к массовой культуре, сочетая кутюр и «нормальную» одежду. Вспомните футболку с сериалом «Очень странные дела» на показе Louis Vuitton.
Нельзя не отметить, как хорошо вписываются в нормкор находки из секонд-хенда. Если вы на фоне всеобщей любви к уцененным товарам уже успели купить, например, спортивную ветровку из прошлого десятилетия, то не убирайте ее далеко, она вам точно пригодится. А еще в 2018 не бойтесь старомодных вещей вроде фланелевых рубашек. Непризнание моды — вот ключ к нормкору!
У кого искать вдохновение?
Негласно стиль существует уже очень давно. Иконами нормкора можно назвать почти всех кинозвезд 90-ых. Джулия Робертс, Джоди Фостер, Шэрон Стоун — актрисы не чуждались лосин, растянутых кардиганов и брюк не по фигуре. Конечно, нельзя не упомянуть Стива Джобса с его неизменной черной водолазкой, джинсами и светлыми кроссовками New Balance.
Теперь, в 21 веке, многие современные звезды также предпочитают простоту и комфорт, несмотря на публичность. Среди них Кристен Стюарт, Кира Найтли, Зои Кравиц, Лурдес Леон (дочь Мадонны). Даже сестры Олсен иногда позволяют себе более расслабленный образ.
Но главным представителем стиля нормкор является всеми любимый актёр Шайя ЛаБаф.
А существует ли нормкор вообще?
Есть ли смысл выделять то, что по определению стремится не выделяться? Да. Нормкор является подчеркнуто примитивным и доступным для понимания. Выбирая утром одежду «попроще», нормкорщик идет против моды, стараясь стать частью общества, в котором живет. Люди идут против изоляции, вызванной культом индивидуализма, но при этом их путь не уничтожает в них личность. [news_photo_11]
За ребятами, которые больше не бояться быть нормальными, приятно наблюдать. Они идут на эксперимент, не делая при этом ничего экстравагантного. И если раньше среди молодежи прослеживалось болезненное желание продемонстрировать себя в самом необычном свете, то теперь создается впечатление, что всё больше людей сконцентрировано на действительно важных вещах.