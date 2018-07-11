Ещё
Снимите украшения! Грубые ошибки стиля, из-за которых вас могут сочти «деревенщиной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Снимите украшения! Грубые ошибки стиля, из-за которых вас могут сочти «деревенщиной» 

Anews 11 июля 2018
Фото: Anews
Современная мода диктует весьма спорные правила, поэтому следовать трендам нужно с осторожностью. Эксперты объяснили как выглядеть стильно, при этом не совершая типичных ошибок, которые могут испортить репутацию.
Принт
Смешивать принты в образе следует с осторожностью, поскольку правильно делать это является настоящим искусством. Особенно нелепо ошибки в сочетании рисунков смотрятся в деловом дресс-коде, поэтому в таких образах лучше остановиться на одной вещи с принтом. Рукава
Небрежность в одежде никогда не приведет к благоприятной оценке, а особенно в деловом дресс-коде следует придерживаться уместных нюансов. При решении закатать рукава, следует делать это с осторожностью, бережно расправляя все складки. Аксессуары
Ремень и ботинки всегда должны сочетаться друг с другом цветом, и это соответствие играет важную роль в образе. В случае с женской сумкой и обувью в некоторых случаях можно пропустить это правило, но ремень и ботинки всегда должны быть одного цвета. Цвет
Неважно какие модные образы и цвета популярны в сезоне, главное уметь сочетать оттенки, чтобы выглядеть стильно. Одежда должна сочетаться между собой в едином образе, а если игнорировать это есть вероятность выглядеть безвкусно и смешно. Вырезы
Женщинам необходимо выбирать между глубоким декольте и вырезом на юбке, иначе есть риск выглядеть вульгарно. Также глубокий вырез в районе груди плохо сочетается с короткой юбкой. Пуговицы
Для женщин зачастую две расстегнутые верхние пуговицы на блузках и рубашках выглядят уместно, но три уже выглядят вульгарно. В деловом дресс-коде следует расстегивать нижнюю пуговицу костюма, чтобы в положении сидя одежда не топорщилась. Цена
Даже если брендовая одежда не по карману, экономить на аксессуарах не стоит. Дешевые сумки, часы, украшения и прочие детали портят весь образ, несмотря на его цену. Избыток
Любой образ можно дополнить украшениями, однако в этом деле стоит знать меру. Безупречный наряд может выглядеть неуместно с обилием нюансов, поэтому стоит выбирать не количество, а качество.]]>
Anews: последние новости
Больше тела, или история появления первых бикини Мыть или не мыть? Продукты, с которыми многие обращаются неправильно Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение