Снимите украшения! Грубые ошибки стиля, из-за которых вас могут сочти «деревенщиной»

Современная мода диктует весьма спорные правила, поэтому следовать трендам нужно с осторожностью. Эксперты объяснили как выглядеть стильно, при этом не совершая типичных ошибок, которые могут испортить репутацию.

Принт

Смешивать принты в образе следует с осторожностью, поскольку правильно делать это является настоящим искусством. Особенно нелепо ошибки в сочетании рисунков смотрятся в деловом дресс-коде, поэтому в таких образах лучше остановиться на одной вещи с принтом. Рукава

Небрежность в одежде никогда не приведет к благоприятной оценке, а особенно в деловом дресс-коде следует придерживаться уместных нюансов. При решении закатать рукава, следует делать это с осторожностью, бережно расправляя все складки. Аксессуары

Ремень и ботинки всегда должны сочетаться друг с другом цветом, и это соответствие играет важную роль в образе. В случае с женской сумкой и обувью в некоторых случаях можно пропустить это правило, но ремень и ботинки всегда должны быть одного цвета. Цвет

Неважно какие модные образы и цвета популярны в сезоне, главное уметь сочетать оттенки, чтобы выглядеть стильно. Одежда должна сочетаться между собой в едином образе, а если игнорировать это есть вероятность выглядеть безвкусно и смешно. Вырезы

Женщинам необходимо выбирать между глубоким декольте и вырезом на юбке, иначе есть риск выглядеть вульгарно. Также глубокий вырез в районе груди плохо сочетается с короткой юбкой. Пуговицы

Для женщин зачастую две расстегнутые верхние пуговицы на блузках и рубашках выглядят уместно, но три уже выглядят вульгарно. В деловом дресс-коде следует расстегивать нижнюю пуговицу костюма, чтобы в положении сидя одежда не топорщилась. Цена

Даже если брендовая одежда не по карману, экономить на аксессуарах не стоит. Дешевые сумки, часы, украшения и прочие детали портят весь образ, несмотря на его цену. Избыток

Любой образ можно дополнить украшениями, однако в этом деле стоит знать меру. Безупречный наряд может выглядеть неуместно с обилием нюансов, поэтому стоит выбирать не количество, а качество.]]>