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Самая удобная обувь на свете: 6 пар биркенштоков
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Самая удобная обувь на свете: 6 пар биркенштоков 

Harper’s Bazaar 11 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
На волне всенародной любви к ugly shoes триумфально вернулись биркенштоки. Оригинальные ортопедические шлепанцы Birkenstock Arizona скорее напоминают садовую обувь. На первый взгляд, в них мало привлекательного, но только ноги коснутся этих волшебных тапочек, как вы тут же будете готовы простить им их невзрачный внешний вид. А после двух часов прогулок они покажутся самой прекрасной обувью на свете. Удобнее просто ничего не придумали. В нашей подборке 6 пар, которые подходят к любому летнему образу, заставят забыть о мозолях и усталости и запишут вас в ряды модниц.
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