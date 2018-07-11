Самая удобная обувь на свете: 6 пар биркенштоков

На волне всенародной любви к ugly shoes триумфально вернулись биркенштоки. Оригинальные ортопедические шлепанцы Birkenstock Arizona скорее напоминают садовую обувь. На первый взгляд, в них мало привлекательного, но только ноги коснутся этих волшебных тапочек, как вы тут же будете готовы простить им их невзрачный внешний вид. А после двух часов прогулок они покажутся самой прекрасной обувью на свете. Удобнее просто ничего не придумали. В нашей подборке 6 пар, которые подходят к любому летнему образу, заставят забыть о мозолях и усталости и запишут вас в ряды модниц.