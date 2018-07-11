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Пиппа Миддлтон нашла идеальное платье-рубашку
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Пиппа Миддлтон нашла идеальное платье-рубашку 

Harper’s Bazaar 11 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Пиппа Миддлтон, может, и не претендует на звание иконы стиля, в отличие от своей сестры Кейт, но нельзя не признать, что летние образы ей удаются на славу. Девушка, которая сейчас находится в ожидании первенца, демонстрирует идеальные комплекты на матчах в рамках турнира Большого шлема, которые она не пропускает. Сегодня выбор Пиппы пал на полосатое платье-рубашку из хлопка, которое подойдет не только беременным. В дополнение к нему — ультрамодные серьги-кольца, солнцезащитные очки в круглой оправе и эспадрильи на танкетке.
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