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Стильная обувь из Испании ручной работы
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Стильная обувь из Испании ручной работы 

BroDude 11 июля 2018
Фото: BroDude
Практически любой человек подтвердит, что обувь — одна из первых и главных вещей, на которую обращают внимание при знакомстве/встрече. Да-да, встречают по одежке, и, как бы ты ни разоделся, твои грязные, дырявые или потрепанные боты испортят абсолютно все (кроме того случая, если ты вылез из SSC Tuatara — тогда это может даже придать шарм и экстравагантность). Почему столько внимания к обуви? Дело в том, что когда ты куда-то собираешься, то в основном выбираешь штаны/шорты, футболку/рубашку, смотришься в зеркало, наводишь прическу (красавчик!), бежишь к выходу и… одеваешь свои старые добрые кеды или туфли. А ведь именно в обуви отражается твоя внутренняя чистоплотность, любовь к хорошим и качественным вещам, понимание важности деталей образа. А как и из чего его составить, решать тебе самому.
Кроссовки
Кроссовки — это первое, что приходит в голову при выборе обуви. Но тут не любые подойдут: одни недостаточно вентилируемые, другие слишком тяжелые, третьи слишком мягкие.
Pikolinos M1H-6149 Black Отличный казуальный вариант для тех, кто любит одеваться «по спорту». Натуральная кожа и ручной пошив обеспечат значительную износостойкость обуви. Подошва легкая и мягкая — будешь ходить, как по воздуху. Такая модель отлично сочетается с любым спортивным костюмом и выглядит довольно презентабельно. А если решишь сесть на корточки, эргономичная стелька позволит тебе болтать с друзьями и «заводить новые знакомства» как можно дольше. Купить в Spainshoes → Pikolinos M3H-6125 Cuero
Эти кроссовки порадуют тех, кто не любит носить спортивные штаны в качестве повседневной одежды, но ценит спортивную обувь. Смешение классики и спорта, испанское качество, удобство и стиль — вот что тебя будет ждать в этой обуви. Еще одна приятная деталь этой модели — защита задника. Так что можешь быть спокоен и не бояться за кроссовки, когда тебе будут наступать на пятки. Купить в Spainshoes →
Туфли
Если ты придерживаешься классического стиля или же хочешь выказать свой солидный статус в обществе, твой выбор — туфли. Если ты грамотно подберешь свой образ, то даже самые изощренные модники выразят свое почтение. Pikolinos M05-6220C1 Olmo
Такие туфли зовутся «дерби». Их история довольно забавна: в 19 веке был граф Дерби с пухлыми стопами, и ему было довольно затруднительно надевать оксфорды, поэтому обувщик изготовил для него туфли с открытой шнуровкой. По фасону дерби менее официальны, поэтому их спокойно можно надевать и под строгие костюмы, и к более казуальным штанам (например, к чиносам или к джинсам). Купить в Spainshoes → Martinelli 373-0395PYX Marron
Броги — некий аналог дерби. Из-за перфорации понижается статус официальности, поэтому их можно носить с неформальной одеждой. Преимущество в брогировании (пробивании дырок в коже) в том, что обувь получает вентиляцию, что облегчает носку туфель. Купить в Spainshoes →
Мокасины
Если вышеперечисленное для тебя слишком тяжелое и душное, выбирай мокасины. Отличие от туфель и кроссовок — легкий верх, отсутствие шнуровки и застежек, плоская мягкая подошва. Легко, хорошо, свободно — ноги чувствуют себя отлично! Pikolinos M2G-3094 Nautic
Эти мокасины со околоспортивным дизайном отлично подойдут к спортивному костюму, джинсам, коротким брюкам и даже к шортам. Универсальные, легкие, прочные — в них ты сможешь спокойно совмещать активный образ жизни с повседневностью. Купить в Spainshoes → Pikolinos M4K-3117 Cuero
Такие коричневые мокасины не наденешь с джоггерами, но они отлично дополнят легкие летние брюки или классические шорты. Стелька легко вынимается, а подошва испанских мокасин легко подстроится под твою стопу. Такие мокасины подойдут тебе, если ты предпочитаешь стильный образ и ценишь легкость и комфорт. Купить в Spainshoes →
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