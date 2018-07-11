Зашумели летние дожди. Модный зонтик укроет от ливней и гроз

Синоптики прогнозируют неделю дождей, так что пора доставать главный аксессуар от непогоды — зонтик. Как защищаться от воды со вкусом и комфортом, «Вечерке» рассказала дизайнер Леля Канторович.

Главным и пожизненно актуальным трендом, по словам Канторович, была и остается классика.

— Обычный черный зонт-трость подойдет практически к любому образу, — утверждает дизайнер. — Подбирая зонт, нужно помнить о том, какой стиль в принципе используется в дождливую погоду. Так что ничего лучше, проще и удачнее классики не найти.

Дождь, по мнению Лели Канторович, — весьма относительное явление в плане моды. А потому зонт подбирать нужно не столько исходя из соображений красоты, сколько ориентируясь на его удобство, качество и функциональность.

— Будет это раскладывающийся маленький зонтик или респектабельный зонт-трость, которым можно, выходя из машины, скрыть большую сумку или одежду из деликатных тканей, — удобство остается важнейшим аспектом, — считает эксперт.

Среди личных предпочтений дизайнера — абсолютно прозрачный или двухцветный зонт, который внутри может быть, например, серебристым, а снаружи — лиловым.

— Недавно для съемок свадебной коллекции я сама декорировала прозрачный зонт, — рассказывает Канторович. — Элементы кружева по контуру смотрятся очень нежно и очень модно. И если молодым девушкам захочется свой зонт сделать более нежным и легкомысленным — почему бы и нет?

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ИДЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Материал купола. Чаще всего дешевые зонты делают из нейлона или полиэстера, но эти материалы быстро приходят в негодность. А вот зонты из сатина и эпонжа с водоотталкивающей пропиткой быстро cохнут и служат не один сезон.

Спицы. Алюминиевые — очень легкие, но не выдерживают сильного ветра. Стальные, наоборот, переживут любую бурю, но очень тяжелые. Стекловолокно — оптимальный вариант. Чем больше точек крепления спицы к куполу, тем лучше.

В месте, где купол крепится к стержню, находится металлическая накручивающаяся крышка. Она должна плотно прилегать к ткани. Если крышка из пластика, зонт сломается при первом же падении.

Для большей безопасности следует выбирать зонты с пластиковыми колпачками на спицах. На наличие таких насадок следует обратить особое внимание при выборе зонта для ребенка.

При выборе складного зонта необходимо раскрыть его и, держа над головой, несколько раз встряхнуть. Стыки блоков стержня должны четко прилегать друг к другу. Если же стержень «шатается», долго такой зонт не прослужит.

НАДО ЖЕ!

Самый большой зонтик был сделан в Швеции. Его диаметр — 240 сантиметров, одновременно под ним могли спрятаться сразу 16 человек. Кстати, в США зарегистрировано больше 3000 патентов, связанных с зонтами.