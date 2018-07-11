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Обтягивающая одежда Ким Кардашьян оказалась плагиатом
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Обтягивающая одежда Ким Кардашьян оказалась плагиатом 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Участница британского реалити-шоу The Only Way Is Essex (TOWIE) Лорен Гуджер обвинила Ким Кардашьян в копировании своего стиля.
В среду, 11 июля, Гуджер опубликовала коллаж из двух фотографий в stories своего Instagram-аккаунта, на которых обе женщины были одеты в аналогичные облегающие костюмы и остроносые сапоги выше колен.
31-летняя актриса TOWIE попросила подписчиков проголосовать, кому из них больше идет такой наряд, и добавила, что она надела его первой.
Однако на момент публикации большинство пользователей соцсети (55 процентов) выбрали Кардашьян.
Между тем, Лорен Гуджер действительно выложила снимок в сером лонгсливе и обтягивающих коротких шортах на две недели раньше, чем Кардашьян, когда рекламировала свою новую линию одежды.
Ранее в мае, на афтерпати ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке Ким Кардашьян пришла в наряде, который семь лет назад уже надевала певица Бейонсе. 37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» появилась на вечеринке в черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке.
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