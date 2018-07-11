5 самых модных сумок этого лета: максисайз из пластика, соломы и монограммного сукна

Современные девушки не любят мелочиться и выбирают на каждый день сумки, в которых может поместиться целая жизнь. Спрос рождает предложение: самые желанные сумки сезона — челноки, шоперы и авоськи размера макси-сайз, с которыми этим летом поупражнялись все ведущие модные дома. Вот что из этого получилось.

Christian Dior

Возглавляет пятерку бездонных ит-бэг сумка из монограммного сукна Dior Oblique Canvas, дизайн которого в 1967 году был разработан Марком Боаном в его бытность креативным директором Дома. В 2000-х культовый узор уже поднимал из архивов Джон Гальяно , который сочинил из него сумку-седло, а продолжила традицию Мария Грация Кьюри. 32 часа работы, более миллиона стежков и вуаля: перед вами объемный шопер Oblique Monogram Book Tote. Если этим летом его можно увидеть только в темно-синем цвете, то в новом сезоне он предстанет уже в 4 расцветках. Плюсуйте к синему зеленый, коричневый и амарант.

Дальше — больше: летним хитом от Карла Лагефельда стала авоська из прозрачной клеенки. Собственно говоря, пластиковыми в весенне-летней коллекции Chanel предстали и шляпы канотье, которые теперь уместнее назвать панамами, и классические двухцветные ботфорты, а даже перчатки. Но самой эффектной вещью стали огромные прозрачные сумки в ключе «нечего скрывать».

Céline

В Céline бездонными шоперами нас подчуют который сезон — Big Bag здесь давно заняла место в ряду культовых моделей вроде Phantom, Luggage, Trapeze и Troteur. Однако елси в холодном сезоне клиентам предлагают кожаные модели, то летом — из белоснежного сукна.

Longchamp

Еще одну сумку максисайз мы нашли в лимитированной капсуле французского бренда Longchamp, выпущенной совместно с основателем Hood By Air Шейна Оливера. Новинка представляет собой апгрейд знаковой для Longchamp дорожной модели Le Pliage, которую представили в нестандартных пропорциях, раскрасили в любимый цвет миллениалов Rose Quartz и покрыли надписями Hiatus и Realness.

Loewe

Закрываем пятерку самых-самых корзиной из капсульной коллекции Loewe, выпущенной в сотрудничестве с бутиком Paula's Ibiza. Идеальный выбор для жарких дней и на Балеарских островах прочем, и в раскаленных каменных джунглях. В конце концов, за эстетику текущего сезона отвечают соломка, рафия и джут, поэтому повседневная городская сумка просто не может выглядеть иначе, чем как пляжная корзина.