Ещё
5 самых модных сумок этого лета: максисайз из пластика, соломы и монограммного сукна
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 самых модных сумок этого лета: максисайз из пластика, соломы и монограммного сукна 

Harper’s Bazaar 11 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Современные девушки не любят мелочиться и выбирают на каждый день сумки, в которых может поместиться целая жизнь. Спрос рождает предложение: самые желанные сумки сезона — челноки, шоперы и авоськи размера макси-сайз, с которыми этим летом поупражнялись все ведущие модные дома. Вот что из этого получилось.
Christian Dior
Возглавляет пятерку бездонных ит-бэг сумка из монограммного сукна Dior Oblique Canvas, дизайн которого в 1967 году был разработан Марком Боаном в его бытность креативным директором Дома. В 2000-х культовый узор уже поднимал из архивов Джон Гальяно, который сочинил из него сумку-седло, а продолжила традицию Мария Грация Кьюри. 32 часа работы, более миллиона стежков и вуаля: перед вами объемный шопер Oblique Monogram Book Tote. Если этим летом его можно увидеть только в темно-синем цвете, то в новом сезоне он предстанет уже в 4 расцветках. Плюсуйте к синему зеленый, коричневый и амарант.
Chanel
Дальше — больше: летним хитом от Карла Лагефельда стала авоська из прозрачной клеенки. Собственно говоря, пластиковыми в весенне-летней коллекции Chanel предстали и шляпы канотье, которые теперь уместнее назвать панамами, и классические двухцветные ботфорты, а даже перчатки. Но самой эффектной вещью стали огромные прозрачные сумки в ключе «нечего скрывать».
Céline
В Céline бездонными шоперами нас подчуют который сезон — Big Bag здесь давно заняла место в ряду культовых моделей вроде Phantom, Luggage, Trapeze и Troteur. Однако елси в холодном сезоне клиентам предлагают кожаные модели, то летом — из белоснежного сукна.
Longchamp
Еще одну сумку максисайз мы нашли в лимитированной капсуле французского бренда Longchamp, выпущенной совместно с основателем Hood By Air Шейна Оливера. Новинка представляет собой апгрейд знаковой для Longchamp дорожной модели Le Pliage, которую представили в нестандартных пропорциях, раскрасили в любимый цвет миллениалов Rose Quartz и покрыли надписями Hiatus и Realness.
Loewe
Закрываем пятерку самых-самых корзиной из капсульной коллекции Loewe, выпущенной в сотрудничестве с бутиком Paula's Ibiza. Идеальный выбор для жарких дней и на Балеарских островах прочем, и в раскаленных каменных джунглях. В конце концов, за эстетику текущего сезона отвечают соломка, рафия и джут, поэтому повседневная городская сумка просто не может выглядеть иначе, чем как пляжная корзина.
Harper’s Bazaar: последние новости
Меган Маркл знает, как не выглядеть серой мышкой даже в сером платье Кто станет крестными родителями принца Луи Пиппа Миддлтон нашла идеальное платье-рубашку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение