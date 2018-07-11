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Исламский streetwear и стиль бохо в новых лукбуках российских дизайнеров
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Исламский streetwear и стиль бохо в новых лукбуках российских дизайнеров 

SNCmedia.ru 11 июля 2018
Фото: SNCmedia.ru
Wear YAND
Новое слово стритвира уверенно произносит бредн YAND: ребята создали повседневную одежду для женщин, которая отвечает одно—
временно и предписаниями религиозных традиций, и требованиям жительниц современного города — независимо от вероисповедания. Базовые предметы гардероба — основа линии WEAR YAND. Длинные платья и юбки, худи, свитшоты, жакеты, рубашки — все свободного кроя, взаимозаменяемо и прекрасно сочетается между собой. Must-have первой коллекции WEAR YAND — абая с капюшоном. Бренд использует только натуральные ткани, которые дают телу дышать, не стесняют движений, а также адаптируются под разные типы фигуры: это 100% плотный хлопок, креп и вискоза. В коллекции доминирует черный цвет, который присутствует также в декоративной отделке: оторочке бархатными лентами, на вышивках и патчах с деконструированным изображением розы — фирменного логотипа YAND, символа веры и женственности.
L’Enigme
Источником вдохновения этой коллекции послужило творчество художника Джона Сингера Сарджента, который широко известен благодаря великолепным портретам высшей знати. Каждая женщина на его картине — загадка, каждая по-своему особенна и обладает своей притягательностью. Этот художественный вектор определил не только эстетическую суть коллекции, но и задал общий тон развития бренда — последующие коллекции L’Enigme, которые уже находятся в разработке, будут связаны в тех или иных аспектах с выдающимися произведениями Мировой художественной культуры.
VIKA ADAMSKAYA
Певица INGRET стала главной героиней новой съемки летней коллекции VIKA ADAMSKAYA. В новом сезоне дизайнер Вика Адамская делает ставку на легкие богемные платья и сарафаны красного, черного, белого и мятного оттенков. Чтобы лучше передать бохо стилистику образов, съемочная команда отправилась в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины с его знаменитыми живописными холмами и аутентичными ветряными мельницами.
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