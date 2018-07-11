Ослепительная: Зара подчеркнула фигуру стильным платьем с глубоким декольте

34-летняя певица Зара успешно строит карьеру певицы и воспитывает детей. Напомним, в браке с начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергеем Ивановым у нее появились сыновья: Даниил и Максим. Уже два года артистка находится в разводе, но это не мешает ей великолепно выглядеть. На днях она приехала в Витебск и дала концерт в рамках пре-пати «Славянского базара».

Для выхода на сцену Зара выбрала умопомрачительное платье. Наряд имел белый верх с глубоким декольте, а вот юбка была двойная. Из-под черной ткани выглядывала нижняя юбка усыпанная золотыми блестками. Стильное платье подчеркнуло стройную фигуру звезды. Поклонники пришли в настоящий восторг от образа певицы. «Вы ослепительно красивы!», «Ооооо, какое платье!», «Зарочка, очень стильный наряд!», «Королева», — прокомментировали поклонники снимки с концерта.

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Отметим, что Зара обычно отдает предпочтение пышным платьям и лишь изредка ее можно увидеть в топе и брюках. Певица придерживается классического стиля. Так в апреле этого года на одном из фестивалей она появилась в платье принцессы, но не смогла затмить Елену Ваенгу, которая блистала в роскошном черном платье с принтом в виде цветов. Вероятно это был единичный случай, когда Зара прогадала с образом.