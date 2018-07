19 самых сексуальных купальников Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски и сексуальные купальники всегда идут вместе в нашем ассоциативном ряду, как молоко с печеньем. Каждый день в Инстаграм-аккаунте 27-летней модели появляется порция новых фото в бикини — ну а мы и рады. Большинство купальников она создает сама для своего же бренда Inamorata Swim, поэтому Эмили точно можно назвать экспертом по купальникам. А раз так, то предлагаем посмотреть различные пляжные луки звезды и получить тепловой удар

вдохновиться на новые образы.

1. Кроссовки и купальник обязательно должны появиться вместе на одной фотографии в вашем Инстаграм.

2. Бикини в горох должны быть в каждом гардеробе модницы!

3. Плавки бикини с высокой талией — ещё один маст хэв этого сезона.

4. Про леопард нам все объяснили на Неделе моды в Париже.

5. Эмили советует взять с собой в отпуск купальник-бандо.

6. Эмрата любит сплошные купальники…

(…только если они достаточно открыты сзади)

7. Мы же говорили)

А вот и видео.

Wavy baby

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Nov 23, 2017 at 1:13pm PST 8. Сочетание топа с открытыми плечами и плавок с узорами — особенно нравится модели.

9. В Каннах она отдыхала в зеленом купальнике более сложного кроя.

10. Мы были бы не против, если бы Эмили нас спасла.

11. Не забудьте про аксессуары!

12. Как же ей идет красный цвет.

13. Красивое сочетание черного и золотого.

14. Рядом хочется поставить эмодзи «персик».

15. В таком образе некоторые могут и на красной дорожке появиться.

16. Ещё один вариант сплошного купальника.

17. Какие игривые рюши на рукавах.

18. Можно загореть пятнами…

19. …поэтому на солнце лучше появляться так.