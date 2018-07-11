Виктория Боня поразила поклонников «голым» платьем

38-летняя звезда блистала в сексуальном наряде перед футболистами.

Российская модель и телеведущая славится своими fashion-экспериментами. Она может выйти на красную дорожку в элегантном коктейльном платье, а может выбрать довольно эпатажный облик и попасть в список самых нелепо одетых знаменитостей. Стоит вспомнить ее шерстяные носки в босоножках и с купальником. Именно в этой одежде она позировала для микроблога, когда была на отдыхе с дочерью. Также все не забыли ее черную кружевную пижаму, платье в стиле «Сэйлор Мун» и, конечно же, синий балахон, который сравнили с надувным матрасом и спальным мешком. Звезда не боится подобных экспериментов и с радостью выходит в свет в необычном образе.

В одном из интервью Боня призналась, что ее новый 41-летний бойфренд французский миллиардер Пьер Андюран подбирает ей наряды для фестивалей.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн. 10 Июл 2018 в 4:29 PDT В этом году Виктория является официальным послом Суперкубка легенд, где сражаются признанные мастера футбола (старше 35 лет). На этот раз звезда серьезно подошла к выбору наряда. Она приятно удивила преданных фолловеров. Для встречи со спортсменами выбрала полупрозрачное белое платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру и оголило красивый пресс. Видимо, Боня пытается подражать нашумевшему тренду западных звезд, среди которых Дженнифер Лопес

«Очень красиво!», «Бесподобный белый костюм», — радуются поклонники в микроблоге.

Однако есть и те, кто раскритиковал смелый образ звезды.

«Зачем при талии 70 см с лишним надевать такую юбку? Утрировать и без того жирный недостаток? Зрелая женщина (почти 40) обычно мудрая. И недостатки фигуры умело камуфлирует, а не выставляет напоказ», — возмущается подписчица.

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