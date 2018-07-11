Ещё
Виктория Боня поразила поклонников «голым» платьем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Боня поразила поклонников «голым» платьем 

WDay.ru 23 часа назад
Фото: WDay.ru
38-летняя звезда блистала в сексуальном наряде перед футболистами.
Российская модель и телеведущая славится своими fashion-экспериментами. Она может выйти на красную дорожку в элегантном коктейльном платье, а может выбрать довольно эпатажный облик и попасть в список самых нелепо одетых знаменитостей. Стоит вспомнить ее шерстяные носки в босоножках и с купальником. Именно в этой одежде она позировала для микроблога, когда была на отдыхе с дочерью. Также все не забыли ее черную кружевную пижаму, платье в стиле «Сэйлор Мун» и, конечно же, синий балахон, который сравнили с надувным матрасом и спальным мешком. Звезда не боится подобных экспериментов и с радостью выходит в свет в необычном образе.
В одном из интервью Боня призналась, что ее новый 41-летний бойфренд французский миллиардер Пьер Андюран подбирает ей наряды для фестивалей.
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
10 Июл 2018 в 4:29 PDT  В этом году Виктория является официальным послом Суперкубка легенд, где сражаются признанные мастера футбола (старше 35 лет). На этот раз звезда серьезно подошла к выбору наряда. Она приятно удивила преданных фолловеров. Для встречи со спортсменами выбрала полупрозрачное белое платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру и оголило красивый пресс. Видимо, Боня пытается подражать нашумевшему тренду западных звезд, среди которых Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн.
«Очень красиво!», «Бесподобный белый костюм», — радуются поклонники в микроблоге.
Однако есть и те, кто раскритиковал смелый образ звезды.
«Зачем при талии 70 см с лишним надевать такую юбку? Утрировать и без того жирный недостаток? Зрелая женщина (почти 40) обычно мудрая. И недостатки фигуры умело камуфлирует, а не выставляет напоказ», — возмущается подписчица.
Было жарко: Боня показала «подросшую» грудь
Пляжный тренд: Боня загорает в шерстяных носках
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Рудова в ультра-мини затмила всех на вечеринке у Антонио Без попы и груди: что стало с Алессандрой Амбросио Бланка Бланко надела самый уродливый купальник этого лета
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение