Держитесь в рамках: что искать на полках магазинов Frame Moscow

Любой из мультибрендовых бутиков Frame Moscow — спасательный круг для тех, кто боится затонуть в пучине шопинга и неоправданно раздутого ассортимента. Здесь нет случайных марок, а все коллекции чудесным образом сочетаются друг с другом.

Пока вы выбираете расцветку поло Atelier Portofino, пусть консультант подыщет нужный размер джинсов Jacob Cohen, неизменно сшитых вручную. К ним же подойдет и футболка Limitato с архивным принтом. Следом стоит присмотреться к паре лоферов или кроссовок Barrett: итальянская марка просуществовала уже больше века и за это время набралась достаточно опыта, чтобы угодить каждому. Приживется в мужском гардеробе и верхняя одежда Doriani, а дополнят любой образ кожаные аксессуары Serapian. Кстати, последние, возможно, самая выгодная покупка. Ведь портфель ручной работы с гордостью можно передать и детям, и даже внукам.

Читайте также

В надежных руках: как англичанин научил итальянцев обувь шить