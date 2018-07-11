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Держитесь в рамках: что искать на полках магазинов Frame Moscow
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Держитесь в рамках: что искать на полках магазинов Frame Moscow 

Forbes.ru 23 часа назад
Фото: Forbes.ru
Любой из мультибрендовых бутиков Frame Moscow — спасательный круг для тех, кто боится затонуть в пучине шопинга и неоправданно раздутого ассортимента. Здесь нет случайных марок, а все коллекции чудесным образом сочетаются друг с другом.
Пока вы выбираете расцветку поло Atelier Portofino, пусть консультант подыщет нужный размер джинсов Jacob Cohen, неизменно сшитых вручную. К ним же подойдет и футболка Limitato с архивным принтом. Следом стоит присмотреться к паре лоферов или кроссовок Barrett: итальянская марка просуществовала уже больше века и за это время набралась достаточно опыта, чтобы угодить каждому. Приживется в мужском гардеробе и верхняя одежда Doriani, а дополнят любой образ кожаные аксессуары Serapian. Кстати, последние, возможно, самая выгодная покупка. Ведь портфель ручной работы с гордостью можно передать и детям, и даже внукам.
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