Какие сумки выбирают популярные Instagram-блогеры для своих летних путешествий

Шикарные итальянские пейзажи, мода и, конечно, сумки. Бренд Furla представляет новый проект, в котором задействованы топовые инстаблогеры из разных стран. На этот раз шесть молодых девушек побывали на Липарских островах.

Furla Italian Summer — это проект, посвященный Италии и, конечно, сумкам Furla. Шесть представительниц из разных стран отправляются в путешествие, о котором рассказывают в своем Instagram. При этом каждая из них выбирает с собой в путешествие сумку Furla Metropolis. Одной из героинь стала и красавица-инфлюенсер из России Татьяна Васильева

Сумки в новой коллекции итальянского бренда самые разные. Некоторые из них сдержанные, как у Татьяны Васильевой, которая держит в руках бежевую сумку с выбитым рисунком лотоса, а другие выделятся ярким неоновым желтым цветом, как у Yuyu. Сумки Furla, которые выбрали для проекта, отличаются сочетанием сдержанности и яркости. Аксессуары дополнены цветами и бабочками, которые создают летнее настроение.

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Фото: архивы пресс-служб