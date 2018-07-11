Брат Навального выпустил одежду с карикатурой на герб России

«Колаб мечты-лета-2018 произошел: вышла совместная коллекция одежды (а не какой-то там фигни) моего и культрабовского авторства. Не знаю, может ли быть что-то прекраснее прогулки в халате с надписью «матушка» и символом России по гостеприимным улицам родного или любого другого города», — написал Навальный в Facebook.

Коллекция называется «Матушка» и состоит из футболок и халата. На большинстве из них изображен герб России, очерченный по контуру колючей проволокой. Также есть футболки с надписями «Будет хуже» и с изображением стреляющего голубя.

Навальный отметил, что в честь запуска коллекции в начале августа планируется провести вечеринку.

Напомним, в конце июня Олег Навальный вышел из колонии №5 в поселке Нарышкино Орловской области, где провел три с половиной года после приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше».