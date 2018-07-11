Спорная тенденция: ювелирные наперстки на ногти — да или нет?

Новинки в мире ювелирных украшений — это всегда шок, сюрприз и неожиданность. На очереди новшество, которое удивит даже самых преданных поклонников необычных украшений, — это наперстки, которые крепятся на кончиках пальцев и повторяют форму ногтя. Пожалуй, кто точно должен взвизгнуть от удовольствия, так это поклонницы длинных острых ногтей и всяческого обильного нейл-арта с рисунками и наклейками. В связи с новой тенденцией мы поразмышляли на тему того, что у украшений на пальцы существует еще одна миссия — продемонстрировать окружающим, что вы делаете руками исключительно красивые вещи.

Новая тенденция с наперстками уже заложила еще одну графу в пункт про украшения под названием «бижутерия для ногтей». Если раньше наманикюренные пальцы украшали как максимум стразами и наклейками, то теперь вдобавок к вашему любимому цвету лака может идти еще и камень в цвет, и первая буква вашего имени в металле. Наперстки на ногтях надевают как по одному, так и в комплекте — точь-в-точь как с кольцами, которые некоторые носят строго в количестве одной штуки, а другие могут и на одну руку надеть десяток колец.

Кстати, вам будет интересно узнать, что законодателем этой тенденции стали не лондонские модники-фрики и не лос-анджелесские начинающие дизайнеры, а молодая предпринимательница из Южной Кореи Эн Кунг Парк. Она решила, что одного маникюра с декором недостаточно, и придумала бижутерию для ногтей, не похожую ни на что из того, что мы видели раньше. Теперь все те, кто до этого оценил по достоинству затею носить сразу много колец на пальцах, найдет себе новую отдушину. Или все же не найдет из-за банального дискомфорта, который в реальной жизни доставляют такие украшения на ногтях?

На фоне появления этой новинки мы задумались о том, что времена яркого гротескного маникюра уходят в прошлое, а вот изобилие украшений, наоборот, не заканчивается. Почему? Чересчур сложносочиненный маникюр с длинными расписными ногтями на практике создает неудобства: вы не можете нормально печатать на компьютере и управлять смартфоном, брать в руки крошечные предметы и даже застегивать одежду. А еще под ногти постоянно собираются остатки крема, не говоря уже о том, что почистить мандарин становится для вас непосильной задачей. Что делают девушки, которые не хотят жертвовать комфортом ради красочных ногтей, как у Рианны ? Декорируют свои пальцы кольцами. В отличие от маникюра, их проще сменить и играть с ними под повод и настроение. Кольца удобнее в повседневности и не ограничивают действия рук, а значит, не превращают вас в комичную героиню юмористического шоу про рублевских жен. А что ближе именно вам — длинные яркие ногти, много стильных колец или вот такие неожиданные новинки, как наперстки?

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