Как скрыть полные руки с помощью одежды летом

Лето — отличная пора. Жарко, девушки надевают все более открытую одежду. А вот как быть, если что-то тебе показывать не хочется, например полные руки? Если правильно подобрать одежду, то многие недостатки можно сделать незаметными. Мы разобрались, как скрывать полные руки, и готовы поделиться модными секретами с тобой!

Откажись от вещей без рукавов!

Обладательницам полных рук даже в жаркое время года лучше отказаться от одежды без рукавов. Например, не используй в своем гардеробе майки. Обрати внимание на вещи без выреза, с широкой линией плеч. Отдай предпочтение одежде из легких тканей с рукавом до локтя. Так тебе не будет жарко, и ты скроешь свою проблемную зону. Если же тебе захочется надеть открытое платье на бретелях, то можешь использовать легкий платок, который спрячет руки.

Правильно выбираем фасон рукава

Рукава — та часть одежды, которая скроет твой недостаток. Выбирая футболки, отдай предпочтение прямым рукавам той длины, которая поможет замаскировать проблему. Оптимально выбирать длину чуть выше локтя. Рукава должны быть прямыми и ни в коем случае не обтягивать руки! Облегающие силуэты будут только подчеркивать полноту, поэтому такой одежды лучше избегать.

Правильно выбирай аксессуары

К выбору украшений для рук нужно подойти серьезно. Чтобы не акцентировать внимание на полных руках, лучше избегать тонких браслетов. Изящные линии будут играть на контрасте и только подчеркнут недостатки. Также лучше отказаться от массивных ручных украшений, которые привлекут ненужное внимание к проблемной области. Выбирай браслеты или ремешки для часов средней ширины.

Вещи с принтом

Рисунок на одежде обладает уникальной способностью привлекать к себе внимание и отвлекать его от проблемных мест. Отдай предпочтение вещам с принтами, например футболкам. Рисунок может быть как большой, так и маленький. Главное — он отвлекает внимание. Отлично работает на визуальную стройность рук и вертикальная полоска на рукавах.

Рубашки и блузки

Рубашки и блузки — универсальные вещи, которые просто обязаны быть в твоем гардеробе! Летом в рубашке из легкой ткани не будет жарко, и она поможет скрыть проблемные зоны. Правильно выбирай размер, ведь она не должна облегать твою фигуру, особенно руки.

Кстати, скрыть руки, например, в вечернем образе поможет длинная и легкая накидка кимоно. Именно в такой выходила на подиум plus-size дива Эшли Грехэм на показе Docle&Gabbana Alta Moda.