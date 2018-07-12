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«Тело шикарное»: Светлану Ходченкову в микро-бикини сравнили с ангелом Victoria's Secret
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«Тело шикарное»: Светлану Ходченкову в микро-бикини сравнили с ангелом Victoria's Secret
Passion.ru
16 часов назад
Женский форум
Фото:
Passion.ru
Поклонники обсуждают фигуру 35-летней актрисы.
Фигуре 35-летней
Светланы Ходченковой
можно позавидовать! В откровенном микро-бикини звезда выглядит как модель Victoria's Secret.
Фото: instagram
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