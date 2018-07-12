В Саратове без вести пропал 76-летний пенсионер

В Саратове разыскивают пропавшего без вести 76-летнего Мелёхина Вячеслава Ивановича из Ленинского района. Мужчина исчез 7 июля 2018 года. Может нуждаться в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтёры саратовского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые, длинные, собраны в хвост, глаза голубые.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: сутулится, носит густые длинные усы.

БЫЛ ОДЕТ: кепка чёрная или тёмно-синяя, рубашка тёмная с длинным рукавом, брюки прямые цвета хаки, красные кеды с белой подошвой.

С собой у мужчины была тележка высотой 120 сантиметров с сумкой тёмно-синего цвета.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят откликнуться по телефонам 8 (800) 700-54-52, 112.