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Меган Маркл знает, как не выглядеть серой мышкой даже в сером платье
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Меган Маркл знает, как не выглядеть серой мышкой даже в сером платье 

Harper’s Bazaar 10 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Меган Маркл и принц Гарри завершили свой официальный двухдневный визит в Ирландию встречей с президентом страны Майклом Хиггинсом и его супругой Сабиной Койн. Несмотря на то, что герцогиня Сассекская уже убедила нас, что безупречно держится на официальных мероприятиях и достойна звания новой иконы дипломатического дресс-кода, встреча с первым лицом государства даже для нее — событие не из рядовых. Но Меган и тут оказалась на высоте, продемонстрировав, как выглядеть сдержанно и строго, но не скучно. Для очередного выхода супруга принца Гарри выбрала платье Roland Mouret самого нейтрального из всех возможных оттенков — графита, но даже серое платье не превратило серую мышку. Спасибо облегающему фасону наряда, подчеркнувшему точеную фигуру Меган, элегантному вырезу «лодочкой», добавившему образу очаровательной хрупкости, и асимметричному крою подола, не позволившему платью остаться незамеченным!
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